Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a inregistrat in iulie un deficit comercial de 249,6 miliarde yeni (2,115 miliarde euro/2,345 miliarde dolari), cu 9,8% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, informeaza Ministerul nipon de Finante, citat de agentia EFE, conform agerpres.ro. Exporturile au scazut…

- Administratia Generala a Vamilor a anuntat ca in a saptea luna din 2019 comertul exterior al Chinei s-a cifrat la 388,64 miliarde dolari (346,709 miliarde euro) si ca exporturile au urcat cu 10,3 %, iar importurile cu 0,4 %. Astfel, excedentul comercial a fost de 44,037 miliarde dolari (39,282…

- La doar cateva zile dupa un armistitiu in razboiul comercial cu China, guvernul american a amplificat presiunea asupra Uniunii Europene intr-o disputa veche privind subventiile acordate pentru avioane, avertizand ca va impune tarife pentru bunuri suplimentare in valoare de 4 miliarde de dolari, transmite…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- AFP, care citeaza declaratia respectiva, arata ca oficialul a refuzat sa ofere detalii, aratand ca tranzactiile respective "sunt secrete deoarece, daca ar fi cunoscute, Statele Unite le-ar pune capat imediat", scrie Agerpres. SUA au incetat la sfarsitul lui mai derogarile de la interdictia…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat China cu noi taxe pentru bunuri in valoare de „cel putin” 300 de miliarde de dolari insa el considera ca atat China cat si Mexicul doresc sa ajunga la acorduri in disputele lor comerciale cu SUA, conform Reuters.Desi Trump a declarat joi ca discutiile…

- Un studiu realizat de Fondul Monetar Internațional a aratat ca tarifele impuse de SUA în cazul marfurilor din China afecteaza ținte neintenționate, potrivit CNBC. Studiul, publicat joi, dezvaluie faptul ca costurile sancțiunilor americane sunt suportate aproape în totalitate de importatorii…