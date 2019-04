Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, spune ca Turcia și-ar putea extinde planul de achiziționare a sistemelor de aparare de la Rusia, daca nu poate cumpara sisteme de aparare de tip Patriot de la americani și va cauta, de asemenea, alternative și pentru F-35, relateaza Reuters și AFP.Washington…

- "In asteptarea unei decizii fara echivoc din partea Turciei, care trebuie sa renunte la sistemul S-400, livrarile si activitatile legate de operationalizarea capacitatii avioanelor F-35 ale Turciei au fost suspendate", potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, locotenent-colonelul Mike Andrews,…

- Statele Unite au stopat furnizarea Turciei de echipamente și componente pentru avioanele F-35, din cauza faptului ca Ankara intenționeaza sa cumpere sisteme antiaeriene rusesti S-400 Triumph, potrivit Reuters. Agenția noteaza ca acestea sunt primele acțiuni directe ale Washingtonului impotriva unui…

- Statele Unite au suspendat livrarea în Turcia a echipamentelor necesare avioanelor militare multirol F-35, în contextul tensiunilor generate de cumpararea sistemului antiaerian rus S-400, afirma surse citate de agentia de presa Reuters. Washingtonul a înstiintat Administratia…

- Turcia si Statele Unite negociaza oferta Washingtonului privind vanzarea unor sisteme de rachete Patriot catre Ankara, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Seful diplomatiei turce a facut aceste precizari, citate de agentia publica Anadolu, dupa ce Bloomberg…

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Ultima Ora: Rusia cere SUA sa distruga scutul antiracheta construit la Deveselu Ministerul Apararii din Rusia a informat joi ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF, scrie Reuters. Ambasadorul Rusiei la Bucuresti,…

- Ministerul Apararii din Rusia a informat joi ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF, scrie Reuters.De asemenea, ministerul a precizat ca Washingtonul ar trebui sa distruga si dronele de atac din…