INS: Investitiile in lucrari de constructii noi au depasit 36 miliarde lei, in 2018

Investitiile concretizate in lucrari de constructii noi au insumat anul trecut 36,437 miliarde lei, reprezentand 43,4% din totalul investitiilor nete realizate in economia nationala (84,004 miliarde lei), fata de 45,6% in 2017, conform… [citeste mai departe]