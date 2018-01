Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Ministrul de externe al Regatului Unit, Boris Johnson, a facut duminica apel la concetatenii sai sa nu se opuna unei vizite la Londra a presedintelui american, Donald Trump, fiindca astfel ar dauna interesului national, informeaza AFP, citând presa britanica. Cu o zi înainte…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- "Operatiunea Afrin a inceput de facto pe teren", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat. "Urmeaza apoi Minbej", a adaugat el, referindu-se la un alt oras sirian aflat sub controlul militiilor kurde. "Dupa aceea, pas cu pas, vom scapa tara noastra pana la frontiera cu Irakul…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- "Statele Unite incearca sa formeze structuri alternative de autoritate in zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa organizate la Natiunile Unite."Acest lucru se intampla si intra in contradictie cu angajamentele asumate (de Statele…

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar, in replica la anuntul coalitiei conduse de Statele Unite in Siria privind intentia de a infiinta o armata cu un efectiv de 30.000 de combatanti, in colaborare cu Fortele Democratice Siriene (SDF). Liderul…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, joi, ca Angela Merkel a fost singurul lider adevarat al Europei din ultimii ani, in contextul in care Ankara isi doreste imbunatatirea relatiilor cu Berlinul, relateaza Politico.eu.

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o ”mentalitate sionista”, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. ”Adevarata proprietara a acestor pamanturi este Palestina. Trump vrea ca Israelul sa fie. Este…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel putin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va intampla anul acesta si nici probabil anul viitor, insa presedintele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel puțin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va întâmpla anul acesta și nici probabil anul…

- Comentariile facute de Ilham Ahmed, un membru al filialei politice a Fortelor Democrate Siriene (SDF) sustinute de SUA, au fost aduse ca raspuns adus declaratiei administratiei americane, care a anuntat in weekend ca ar putea opri ajutorul militar trimis kurzilor. Statele Unite ar putea…

- La randul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta altitudine dintre toate tirurile efectuate de Phenian și ca reprezinta "o amenințare peste tot in lume". Ministrul, care se afla alaturi de președinte la Casa Alba, a mai informat ca militarii sud-coreeni…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Casa Alba a confirmat ca cei doi lideri au discutat telefonic, iar presedintele Trump si-a "reafirmat sprijinul pentru parteneriatul strategic" intre SUA si Turcia. Washingtonul a considerat militiile kurde din Siria drept un element cheie in lupta impotriva militantilor Stat Islamic, insa…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP. Potrivit șefului…

- Ministrul turc al Apararii a declarat in fata Comisiei de Buget a Parlamentului de la Ankara ca cele doua state au parafat acordurile pentru livrarea sistemului S-400, iar primul va ajunge in Turcia in 2019. ”Prima livrare a sistemului antiaerian va fi finalizata in 2019”, a declarat Canikli.…

- Ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a salutat sambata "mari progrese" realizate pentru a relansa un vast acord de liber schimb Asia-Pacific (TPP) care era amenințat dupa ieșirea brutala a Statelor Unite din acord anunțata de Donald Trump, relateaza AFP. …

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara si Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta mai multi activisti…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Maria Adebahr, purtatorul de cuvant al Ministerului german de Externe, a declarat, sambata, ca Sigmar Gabriel a purtat o conversatie telefonica cu ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa ce autoritatile din Ankara au dispus eliberarea unui cetatean german, activist pentru drepturile omului.…