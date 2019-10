Tunisia, rezultate preliminare oficiale: Partidul de inspiraţie islamistă Ennahdha a câştigat alegerile Seful Ennahdha, Rached Ghannouchi, care s-a prezentat pentru prima oara la un scrutin, a fost ales deputat in capitala, a anuntat miercuri seara autoritatea electorala tunisiana. Ennahdha a devansat partidul candidatului la alegerile prezidentiale Nabil Karoui, Qalb Tounes, formatiune creata in iunie si care obtine 38 de locuri in noul parlament. Nabil Karoui, anchetat pentru frauda fiscala si spalare de bani, a fost eliberat miercuri seara. Fratele sau Ghazi, aflat tot sub mandat de arestare din august, nu a mai fost vazut in public de atunci. Candidat pe listele Qalb Tounes, acesta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

