Stiri pe aceeasi tema

- Ma numesc Ileana și am 56 de ani, sunt in Italia, „la fix”, de 11 ani. Saracia și grijile m-au izgonit de acasa unde eram saraca din punct de vedere financiar. Dupa 11 ani de munca in Italia am reușit sa rezolv gravele probleme financiare pe care le aveam, deci nu mai sunt acea saraca, fara bani, ci…

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…

- Noi fonduri europene pentru proiecte de infrastructura in judetul Buzau. Este vorba despre un proiect ce prevede construirea in municipiul Buzau a doua case in stil duplex familial si amenajrea unui centru de zi, cu o capacitate de 90 de locuri, pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati. Contractul…

- O femeie a devenit celebra pe rețelele de socializare dupa ce și-a ieșit din minți in momentul in care și-a prins soțul alaturi de alte trei femei, intr-un bar dintr-un orașel din Peru.

- Dupa cum ati observat, parintii arunca felii de branza topita in directia bebelusilor lor. Mai exact, incearca sa le lipeasca felia de fata.Copiii sunt surprinsi, se enerveaza, plang. Si totusi sute de parinti continua sa faca asta, scrie observator.tv

- Este oficial! Se majoreaza alocațiile copiilor de la 1 martie. Guvernul a adoptat marți, 19 februarie, Ordonanța de urgența prin care alocațiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu 1 martie. Masura a fost adoptata in urma unui amendament depus de PNL la legea bugetului. Astfel, de la 1…

- Copiii din Galați au organizat, joi, un protest inedit, fața de timpul petrecut la calculatoare și tablete. Elevii s-au strans la o librarie din oraș și au spus ca iși doresc mai mult timp pentru lectura, teatru și a activitați „fața in fața”, protestul fiind numit „Da poveștilor, Nu tabletelor!”…

- Copiii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, ale caror mame au suferit de diabet gestational netratat, au un risc mai mare de a dezvolta prediabet si obezitate in comparatie cu cei nascuti de femei care nu au avut valori ridicate ale glicemiei in timpul sarcinii, conform unui studiu realizat de…