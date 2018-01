Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca a fost "mintit" de ministrul Carmen Dan care l-a informat ca cel pe care l-a propus pentru postul de sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, accepta functia, dar, cand l-a sunat personal, acesta a refuzat categoric. "Un ministru care…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca pentru anumite infractiuni si pedeapsa cu moartea "este putin". "O sa fiu mai non-european (...) si probabil ca o sa ma coste foarte mult ceea ce va spun acum, dar imi asum. Eu cred ca si pedeapsa cu moartea pentru anumite infractiuni este putin…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri seara, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Seful Executivului a declarat, in direct la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul Dan pentru ca aceasta il minte.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan îsi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, începând de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. (...) În momentul asta, eu cred ca i-o…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat marti ca vrea ca orice român care se duce la spital sa beneficieze de tot ce are dreptul, acest lucru nefiind "o pomana". Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente…

- Scopul legislatiei, votata miercuri favorabil cu un scor de 51 - 49, este de a permite tribunalelor militare sa pronunte pedeapsa cu moartea pentru crima cand doi din trei judecatori sunt de acord, au relatat Jerusalem Post si alte media israeliene. Anterior decizia trebuia sa fie unanima."Oricine…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca in momentul in care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce isi propune, si-ar depune mandatul. "In momentul in care imi dau seama ca nu mai pot sa-mi indeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa. (...) Dureaza trei minute o hartie si asta…

- ”Eu le doresc la toti acelasi lucru: Anul 2018, fiind anul Centenarului, sa fie anul care uneste romanii, nu care dezbina, sa fie anul in care toti la un loc sa oferim un cadou Romaniei, o multime de realizari, o viata mai buna pentru romani, cu noi toti tragand in aceeasi directie si cu viteza maxima…

- O noua lege adoptata într-o regiune din India prevede pedeapsa cu moartea pentru pedofilii care violeaza copii mai mici de 12 ani, deoarece vor fi declarați. Proiectul de lege intitulat „metoda pedepselor” a fost votat în unanimitate de Adunarea Madhya Pradesh și urmeaza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca are incredere in Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF). Șeful Executivului a fost întrebat de jurnaliști la Parlament daca are încredere în aceasta instituție europeana. "Dumnezeule, asta chiar…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la Antena 3, ca nivelul cresterii economiei în anul 2018 va depasi 6%, nivelul pe care premierul îl prognozeaza pentru finele anului în curs. ”Daca anul acesta ne închidem cu o crestere economica în jur de 6%, la anul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, la Antena 3, ca este nevoie de o „discutie serioasa” cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Șeful Executivului spune ca nu exclude ”o razbunare” a unei parți a sistemului…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca mulți dintre monștrii sacri ai scenei nu o duc foarte bine, din cauza ca traiesc din pensii, informeaza Agerpres. "România de astazi este mai saraca, noi toți, ca români, suntem mai saraci, mult mai saraci", a declarat Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose anunța ca va da o hotarare de guvern pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018, acesta urmand sa fie prins in proiectul de buget care va fi finalizat in maximum zece zile. Șeful Executivului a fost intrebat la Baile Herculane cand va majora Guvernul salariul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- Premierul Mihai Tudose este ironic și trateaza cu sarcasm acuzele ca Guvernul condus de el face rau țarii. Premierul susține ca Romania are a doua cea mai mare creștere economica din lume, dupa China, iar rectificarea bugetara e pozitiva. Șeful Executivului este ferm convins ca daca air cestere economica…

- România va deveni patria denunțatorilor. Mai nou și infractorii care au savârșit fapte grave pot scapa de jumatate din pedeapsa pentru simplul fapt ca denunța pe cineva. Oferta de nerefuzat vine de la Guvern, care, astazi, a aprobat un proiect conform caruia, martorii care au comis o…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP.

- Intrebat, la finalul declaratiilor sustinute la Palatul Cotroceni, despre afirmatiile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit carora Parlamentul si Guvernul nu isi pot exercita puterea si ca exista forte subterane, Klaus Iohannis a spus ca nu mai urmareste declaratiile "acestui…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, a declarat joi, dupa intalnirea cu membrii comisiilor parlamentare de buget – finante, ca, in opinia sa, atat pentru acest an cat si pentru 2018 exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%,…

- Mihai Gadea a fost amenințat cu moartea. Jurnalistul a spus ca miercuri va sesiza autoritațile in acest caz. "Dupa emsiunea din seara asta, am fost amenințat cu moartea. Maine depun plangere, iar seara arat dovada amenințarii", a zis realizatorul emisiunii "Sinteza zilei". Ziaristul a tratat marți…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar "lucrurile au fost reasezate".

- Premierul Tudose: Salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește, intrebat intr-o conferința de presa la Deva. "Nu scad sub nicio forma și o luam de la capat: este…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, la Deva, ca salariile nu vor scadea dupa ce contributiile vor fi trecute de la angajator la angajat, ci ca „raman cel putin la fel sau vor creste”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Mihai Tudose a fost intrebat de jurnalisti, vineri, in cadrul…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat miercuri seara ca, din anul 2018, angajatorii vor plati 2% la bugetul statului, o taxa raportata la fondul de salarii, „sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat”. Ministrul spune ca exista o directiva europeana care obliga luarea unei astfel…