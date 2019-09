Trupa R.E.M. a lansat piesa inedită 'Fascinating' pentru cei afectaţi de uraganul Dorian Trupa americana R.E.M. a lansat joi un cantec inedit intitulat 'Fascinating' si va destina fondurile obtinute din vanzare pentru a-i ajuta pe cei afectati de uraganul Dorian in Bahamas, potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al formatiei, relateaza EFE. 'Fascinating', care este disponibil pentru descarcare comerciala pe Bandcamp, a fost conceput initial pentru a face parte din 'Reveal' (2001) si reinregistrat in 2004 in studioul Compass Point din Nassau, capitala Bahamas, pentru a fi inclus in albumul 'Around the Sun' (2004). Desi se numara printre piesele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt devastat de distrugerea provocata de uragan in Bahamas", a declarat Jordan, care poseda o proprietate in acest arhipelag caraibian, intr-un comunicat postat pe Twitter. "Inima mea este alaturi de toti cei care sufera si cei care au pierdut fiinte iubite", a mai spus fostul jucator al…

- Persoanele evacuate, salvatorii si autoritatile estimeaza ca numarul mortilor va creste in urmatoarele zile intrucat tot mai multe corpuri neinsufletite sunt scoase de sub daramaturi intr-un cartier complet distrus din orasul Marsh Harbor, situat pe insula Abaco. Dorian a fost unul dintre cele mai puternice…

- Agentia americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a contestat vineri mesajul National Weather Service din Birmingham, Alabama, care a contrazis afirmatia falsa a lui Donald Trump referitor la traseul uraganului Dorian, informeaza CNN, citat de NEWS.ro.In weekendul trecut,…

- Celebra cantareata originara din Barbados, Rihanna, a promis ca va ajuta statul insular Bahamas, care a fost devastat in ultimele zile de uraganul Dorian, potrivit dailymail.co.uk. Luni, in timp ce locuitorii statului Bahamas se confruntau cu puternicul uragan, fiind sfatuiti sa evacueze zonele afectate,…

- In timp ce uraganul Dorian a lovit in plin arhipelagul Bahamas și s-a oprit deasupra insulei Grand Bahama, o femeie de pe o insula invecinata a adunat aproape 100 de caini de pe strazi și i-a adapostit in locuința sa. Chella Phillips locuiește in Nassau, pe insula New Providence din arhipelagul Bahamas.…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit site-ului postului BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anuntat ca decesele s-au inregistrat…

- In ton cu energia și atmosfera verii, adolescenții din trupa The Skywalkers au lansat zilele acestea videoclipul piesei Summerfun, piesa de pe albumul lor de debut – The way I feel. Piesa incepe surprinzator, cu un duet percuție-chitara bas și continua cu aceeași energie și bucurie tinereasca, ducandu-ne…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…