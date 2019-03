Trupa care a cucerit Wembley in 90 de minute Formatia k-pop sud-coreeana BTS a anuntat un al doilea concert pe stadionul din Londra dupa ce biletele la primul spectacol s-au epuizat rapid. Anuntul a fost facut dupa ce biletele pentru show-ul din 1 iunie, puse in vanzare vineri, de la ora 8.30 a.m., s-au vandut in doar 90 de minute. Decizia pentru un al […] Trupa care a cucerit Wembley in 90 de minute is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

