- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, transmite AFP.Subliniind ca barbatul arestat in acest…

- Președintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniți, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculoși" sa intre in Statele Unite, transmite AFP. Subliniind ca barbatul…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara o prelungire, timp de doua saptamani, pana la 22 decembrie, interval care ofera timp suplimentar președintelui american, majoritații republicane și opoziției democrate de a negocia parametrii importanți ai bugetului pentru 2018.Democrații…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe presedintele american Donald Trump sa se abtina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia. Donald Trump este "instabil spiritual", se afirma un articol publicat duminica…

- Carnagiu intr-o biserica din Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-un lacas baptist din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- "Reprezentantii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York si Atlanta, unde vor avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului Statelor Unite ale Americii, inalti oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de afaceri si ai comunitatii…

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn. Donald Trump a cerut, pe twitter, pedeapsa cu moartea pentru tânarul de 29 de ani din…

- Donald Trump a cerut oprirea programului Loteria Vizelor Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN. De asemenea, presedintele SUA a cerut oprirea…

- Sase oameni au murit pe loc dupa ce a dat cu masina peste ei, inca doi au decedat la spital, 12 sunt raniti. Sayfullo Saipov le-a vorbit procurorilor deschis si nu i-a pasat ca se autoincrimineaza. In sala de judecata, Sayfullo Saipov a aparut in scaun cu rotile, incatusat la maini si la picioare.…

- ''Diversity Immigrant Visa - Green Card Lottery'', cunoscuta drept Loteria Vizelor este un program derulat de Departamentul american de Stat, prin care se elibereaza aproximativ 50.000 de vize pe an de rezidența permanenta. Aplicanții sunt inițial aleși la întîmplare de computer, prin…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat miercuri seara sistemul Loteria Vizelor, dupa ce a aflat ca astfel a ajuns pe teritoriul american barbatul responsabil pentru atentatul de la New York soldat cu opt morti si cere impunerea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, relateaza…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Autorul atacului din New York, soldat cu opt morți și 12 raniți, a fost inculpat pentru fapte de terorism. Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca a planificat atacul in urma cu doua luni, cand a decis sa foloseasca un camion pentru a intra in mulțime. In plus, el a spus ca…

- Presedintele american Donald Trump l-a catalogat drept un "animal", miercuri, pe suspectul in atentatul cu o camioneta comis marti la New York si soldat cu opt morti, relateaza News.ro citand agentia Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a calificat drept 'animal' pe autorul atacului terorist comis marti la New York si a cerut din nou revizuirea politicii americane privind imigratia, in special a sistemului de atribuire a cartilor vezi prin Loteria Vizelor, relateaza agentiile AFP, DPA si EFE. 'Trebuie…

- Președintele american Donald Trump vrea sa închida Loteria Vizelor. ”Teroriștii au venit în țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer, liderul democraților din Senat”, a scris Trump…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Sangerosul atac de seara trecuta, din Manhattan, in urma caruia au pierit 8 oameni si alti 11 au ajuns la spital, raniti, este atribuit unui tanar de origine uzbeca. Despre care, Donald Trump a anuntat, miercuri, via Twitter, ca a ajuns in Statele Unite prin asa-numita Loterie a Vizelor -program foarte…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump a criticat, pe contul sau de Twitter, sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA. Trump considera ca programul, susținut de adversarii sai democrați, este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți.

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Suspectul a venit in Statele Unite prin programul Loteria Vizelor, caruia președintele Donald Trump vrea sa-i puna capat, precizeaza Breibart News. Conform ABC News, Saipov a intrat in țara in 2010, prin acest program dedicat imigranților, inainte de a primi drept de rezidența (Green Card).

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite în urma atentatului de la New York, relateaza AFP. ”Tocmai am ordonat (Departamentului) Securitatii Interne sa ne consolideze programul de verificare,…

- Autorul atacului din New York este un barbat in varsta de 29 de ani, originar din Uzbekistan, care a ajuns in Statele Unite in anul 2010, potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de catre agentia The Associated Press, transmite mediafax.ro. Suspectul ar avea un document de identitate cu numele…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marți agenției Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de Stat de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmației publice a președintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.…

- Un vehicul a intrat marti dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai cel puțin 8 morți si 15 raniti, iar soferul a fost doborat de gloantele politiei. Este vorba despre Sayfullo Saipov, din Tampa, Florida. El e din Uzbekistan și se afla din…

- Multiple surse citate de AFP indica faptul ca tentativele de manipulare politica de interese cu legaturi la Moscova pe retele de socializare in timpul campaniei alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite au fost cu mult mai vaste decat s-a estimat initial. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fost director de campanie al presedintelui Donald Trump, si a fixat o cautiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita daca nu se respecta conditiile de retinere. Pus sub acuzare pentru mai multe fapte,…

- "Ieri (duminica), la ordinele mele, Statele Unite l-au capturat pe Mustafa al-Imam in Libia. Grație acestei operațiuni incununate de succes, al-Imam va comparea in fața justiției din Statele Unite pentru presupusul sau rol in atacul din 11 septembrie 2012 din Benghazi", a anunțat Trump, citat intr-un…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Mișcarea lui Donald Trump se leaga in principal de acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a lasat sa se ințeleaga ca urmeaza sa fie facuta o schimbare importanta in cazul acordului cu țara din Orientul Mijlociu, existand incalcari grave. Totul ar putea fi un joc de-a șoarecele și pisica, pregatit…