- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Presedintele SUA Donald Trump a acuzat Pakistanul, in prima sa postare pe Twitter din acest an, ca minte si insala Statele Unite in timp ce primeste miliarde de dolari ca ajutor si ca adaposteste teroristi, anunta BBC, citat de news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic și administrativ" al orașului, in timp ce secretarul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb…

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el insusi indoielile privind soarta sefului diplomatiei, transmite AFP.'Media…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Tatal unuia dintre baschetbalistii retinuti in China pentru furt din magazine a fost numit “prost nerecunoscator” de catre presedintele SUA, Donald Trump. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit “prost nerecunoscator” pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt…

- Presedintele american Donald Trump regreta ca a intervenit pentru eliberarea celor trei jucatori ai echipei UCLA, care au fost retinuti in China fiind suspectati de furt. Trump a postat un mesaj pe Twitter, in care noteaza ca ar fi trebuit sa ii lase pe cei trei in inchisoare, avand in vedere atitudinea…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Președintele american Donald Trump a calificat joi drept un 'gest important' trimiterea de catre China a unei delegații in Coreea de Nord, la cateva zile de la intoarcerea sa dintr-un turneu in Asia, unde programul nuclear și balistic nord-coreean a fost in centrul discuțiilor, transmite AFP. …

- Președintele american, Donald Trump, nu a mancat supa cu aripioare de rechin la Hanoi, contrar relatarilor aparute in presa americana, a informat joi agenția de stat din Vietnam, citata de DPA. Un articol din Newsweek, citând o fotografie distribuita pe Twitter în care ar fi…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului din New York, soldat cu opt morți. Președintele american a scris un mesaj pe Twitter, care a ridicat semne de intrebare, in contextul inc are ar putea sa fie considerat o incercare de a influența justiția. Sayfullo Saipov a ucis opt oameni…

- Presedintele american Donald Trump l-a catalogat drept un "animal", miercuri, pe suspectul in atentatul cu o camioneta comis marti la New York si soldat cu opt morti, relateaza News.ro citand agentia Associated Press.

- Președintele american Donald Trump a criticat, pe contul sau de Twitter, sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA. Trump considera ca programul, susținut de adversarii sai democrați, este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți.

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program sustinut de adversarii sai democrati este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morti, si a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor 'pe baza de merit',…

- "Din primele informatii pe care le avem, a fost un act terorist ... un gest de lasitate intrucat au fost atacate persoane nevinovate care mergeau pe strada. Opt oameni au murit si peste 12 au fost raniti. Aceasta actiune a fost menita sa ne invinga spiritul. Dar cetatenii din New York nu se vor…

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat marti drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpati in ancheta privitoare la ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din noiembrie 2016, si a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP.Intr-o…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca e pregatit sa declasifice sute de documente referitoare la moartea președintelui John F. Kennedy, care a avut loc acum 54 de ani. Daca securitatea naționala va considera ca acesta fapt nu intervine intereselor naționale, aceste documente vor fi facute…

- Presedintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadistilor din Raqqa anunta, in opinia sa, "sfarsitul califatului Statului Islamic", relateaza France Presse."Odata cu eliberarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa ce i-ar fi spus vaduvei unui soldat american mort in Niger, ca sotul ei “stia la ce s-a angajat”, transmite AFP. Militarul La David T. Johnson, in varsta de 25 de ani, a fost ucis intr-o ambuscada in Niger la inceputul lui octombrie.…

- Presedintele american Donald Trump lanseaza noi atacuri la adresa presei care ii este nefavorabila. In noi postari pe Twitter, el a scris ca licentele unor canale de stiri, precum NBC, ar trebui contestate si, daca este cazul, suspendate, pentru ca ar transmite stiri false.

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbata în rețeaua Twitter ca în relațiile cu Coreea de Nord "merge un singur lucru" - dar nu a precizat la ce anume se refera, semnaleaza Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a scris, intr-o postare pe Twitter, ca presedintii americani au negociat timp de 25 de ani cu Coreea de Nord, insa fara niciun rezulat, el apreciind ca "doar un singur lucru va functiona".Episodul Tutuianu se REPETA. Comunicatul MApN care il CONTRAZICE pe ministrul…

- Presedintele SUA Donald Trump a devenit cel mai urmarit lider mondial pe Twitter, dupa ce l-a intrecut pe Papa Francisc pe reteaua de socializare, conform The Associated Press. Advertisement Trump este urmarit pe Twitter de aproximattiv 40 de milioane de abonati si a urcat in weekend in fruntea listei…