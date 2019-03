Trump şi Netanyahu au semnat decretul de recunoaştere asupra Înălţimilor Golan Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan a fost condamnata de aliati ai SUA din regiunea Golfului, precum si de inamicul regional Iran, relateaza marti Reuters.



Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat decizia luata luni de recunoastere a anexarii de catre Israel in 1981 a Inaltimilor Golan si au afirmat ca teritoriul ocupat este pamant arab. Riadul si Abu Dhabi au spus ca aceasta decizie este un impediment pentru pace. Iranul a reiterat comentariile, descriind decizia lui Trump… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat decizia luata luni de recunoastere a anexarii de catre Israel in 1981 a Inaltimilor Golan si au afirmat ca teritoriul ocupat este pamant arab. Riadul si Abu Dhabi au spus ca aceasta decizie este un impediment pentru pace.…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan a fost condamnata de aliati ai SUA din regiunea Golfului, precum si de inamicul regional Iran, relateaza marti Reuters. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat…

- In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a declarat ca Israelul "nu va renunta niciodata" la cea mai mare parte a Golanului sirian capturat de statul evreu in timpul Razboiului de Sase Zile din 1967, inainte de anexarea acestuia in 1981 care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea…

- Ministrul israelian de Externe Israel Katz a anuntat duminica, pe Twitter, ca presedintele american Donald Trump va recunoaste luni suveranitatea israeliana in Platoul Golan ocupat si anexat de statul evreu, relateaza AFP, citat de News.ro.Aproximativ 22.000 de druzi, grup etno-religios arabofon,…

- O schimbare a statutului Inaltimilor Golan ar fi o incalcare directa a deciziilor Natiunilor Unite, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Aceasta reactie survine dupa ce presedintele american Donald Trump…

- ''Zarif a plecat, bine c-am scapat! Atat timp cat voi fi aici, Iranul nu va avea bombe nucleare'', a scris Netanyahu pe Twitter. Zarif, artizanul unui acord international care limiteaza programul nuclear iranian, si-a prezentat luni demisia presedintelui Hassan Rouhani. Netanyahu s-a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, un critic acerb al Iranului, a reactionat marti la anuntul privind demisia ministrului de externe iranian Mohammad Javad Zarif, exclamand: Bine c-am scapat!'', relateaza AFP. ''Zarif a plecat, bine c-am scapat! Atat timp cat voi fi aici, Iranul…

- Iran si SUA se acuza reciproc. Ministrul iranian de externe a ripostat pe Twitter, acuzand Statele Unite ca "sprijina dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, dupa ce presedintele american, in discursul sau despre starea natiunii, a calificat Iranul drept