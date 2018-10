Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu imparte umbrela de ploaie cu nimeni, faptul fiind confirmat luni de un incident care a avut loc in fata jurnalistilor prezenti la Casa Alba, cand presedintele american nu a avut nicio retinere in a o lasa pe Melania in ploaie, pastrand umbrela doar pentru sine, noteaza miercuri site-ul…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus, marti, ca Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua. Google, parte a grupului Aalphabet,…

- Președintele american Donald Trump a fost fotografiat colorand greșit steagul Statelor Unite, in timpul unei vizite efectuate alaturi de Melania Trump și secretarul pentru Sanatate și Resurse Umane, Alex Azar, la un spital de copii din statul Ohio, relateaza site-ul Business Insider, conform Mediafax.Alex…

- Cu o furtuna judiciara la portile Casei Albe, presedintele Donald Trump l-a atacat puternic pe ministrul Justitiei, Jeff Sessions, care a replicat joi declarand ca este pregatit sa reziste presiunilor politice, relateaza AFP. In mod evident, in defensiva, Trump a avertizat ca pietele ''se vor…

- Donald Trump a avut parte de un weekened linistit. Presedintele Statelor Unite si-a petrecut weekendul in Bedminster, la clubul lui de golf, alaturi de Melania Trump si de fiul lor, Barron. Donald Trump, Barron si Melania La intoarcere, Donald Trump si familia lui au fost fotografiati cand au coborat…

- Kremlin a declarat marti ca a primit invitatia adresata de presedintele Donald Trump omologului sau rus Vladimir Putin de a organiza un summit americano-rus catre sfarsitul acestui an, declarandu-se totodata convins ca ar putea aparea si alte oportunitati pentru ca cei doi lideri sa se intalneasca,…

- Zilele trecute, Donald Trump a pornit un atac fara precedent la adresa Iranului, dupa ce presedintele american fusese sfatuit de presedintele iranian Hassan Rouhani „sa nu se mai joace cu coada leului“. Prin intermediul retelei de socializare Twitter, Trump l-a amenintat pe Rouhani: „Nu mai ameninta…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa faca o vizita in Statele Unite la toamna, discutiile in acest sens fiind deja in curs de desfasurare, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, conform...