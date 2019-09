Trump declară că s-ar putea să facă publică convorbirea telefonică cu președintele Ucrainei Președintele Donald Trump a declarat ca ia în calcul publicarea versiunii în scris a convorbirii telefonice pe care a avut-o cu liderul Ucrainei, deși doi dintre secretarii sai au insistat cu doar câteva ore înainte ca asemenea conversații ar trebui sa ramâna private, scrie Politico.



'Vom lua o hotarâre legata de cum sa facem acest lucru public, îl vom face public, spunând ceea ce am spus", a declarat președintele în fața reporterilor din Houston.



"A fost o conversație absolut perfecta. Problema este ca atunci când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul HBO a transformat Cernobilul intr-o “experienta turistica rapida de tip fast-food”. Explozie de turiști, care iși fac selfie, fura obiecte abandonate și cauta mutanți Succesul mondial al mini-serialului "Chernobyl" a adus o noua generatie de turisti in locurile unde a…

- Serialul HBO a transformat Cernobilul intr-o “experienta turistica rapida de tip fast-food”. Explozie de turiști, care iși fac selfie, fura obiecte abandonate și cauta mutanți Succesul mondial al mini-serialului "Chernobyl" a adus o noua generatie de turisti in locurile unde a…

- "Ajutam Polonia sa-și reduca dependența de gazul rusesc", a declarat secretarul american pentru energie, Rick Perry, la o conferința de presa la Varșovia, dupa intalnirea cu oficiali din Polonia și Ucraina. Oficialul guvernului polonez responsabil pentru infrastructura energetica, Piotr Naimski,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, analizeaza posibilitatea de a limita asistenta militara alocata Ucrainei, generand preocupari referitoare la eficienta actiunilor de contracarare a Rusiei, afirma surse citate de site-ul Politico.com si de CNN.Statele Unite ofera Ucrainei asistenta militara…

- Miza este enorma: toata lumea, poate chiar si Trump, in orice caz toti ceilalti membri ai G7 ar vrea o resetare a relatiilor cu Rusia. Problema este ca nu stiu cum s-o faca deoarece cheia problemei sta in acceptarea sau refuzul solutiei federalizarii formulate de Putin pentru rezolvarea situatiei din…

- Ucraina ar trebui sa înceapa producția de rachete cu raza medie de acțiune care sa poata atinge ținte în Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, susține generalul în retragere Vasili Bogdan, veteran al serviciului de informații externe al Ucrainei. „Aceste…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit, joi, in vederea unei ”restabiliri totale” a relatiilor cu Kievul si unei ”cooperari cu orice forta politica” favorabila, cu doua zile inainte de alegerile legislative din Ucraina, relateaza AFP.”Problema restabilirii totale a relatiilor…

- "Pentru a atinge acest scop, este necesar sa se coordoneze relațiile dintre companiile implicate", a adaugat primul șef adjunct al biroului guvernului rus Serghei Prikhodko. Rusia este pregatita sa continue tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei dupa 2019 pe baza unor condiții rentabile…