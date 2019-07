Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara va debuta o interesanta competiție destinata fotbalului județean din zona Moldovei. Este vorba de Cupa „Ștefan Cel Mare", o intrecere care va reuni la start selecționatele județelor Suceava, Vaslui, Iași, Neamț, Bacau, Botoșani, Galați și Vrancea. Prima ediție a ...

- UPDATE ora 12:15 – Primele rezultatele la evaluarea nationala 2019. In judetul Iasi, au fost obtinute 35 de medii de 10 (33 in municipiul Iasi, doua in Pascani). 13 medii de 10 au fost inregistrate in judetele Suceava, Bacau si Vrancea, 8 in Botosani, cate 5 medii de 10 in Neamt si Vaslui, si 4 la Galati.…

- De dimineata se circula greu si anevoios intre Razboieni si Baltati, iar la pranz a venit randul orasului Tg. Frumos sa "simta" atentionarea meteorologica de Cod Portocaliu. Cateva imagini dde pe DN 28 Targu Frumos au fost postate de DRDP Iasi. Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu, valabila…

- UPDATE, ora 13:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 13,00, de 19,75%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- UPDATE, ora 11:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 11,00, de 11,01%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbata, o atenționare cod galben de furtuni pentru 16 județe din Moldova și zona Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Atenționarea este valabila pâna duminica…

- De sambata, la ora 12.00 și pana duminica, la ora 06.00 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atenționare cod galben de furtuni pentru 16 județe din Moldova și zona Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina.Atenționarea…