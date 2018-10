Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani din municipiul Lugoj, judetul Timis, si-a pierdut viata in urma unui accident rutier care a avut loc, joi dimineata, in apropiere de Orsova, judetul Mehedinti, dupa ce a facut o depasire neregulamentara si s-a izbit cu masina de un TIR, informeaza News.ro.…

- ACCIDENT CUMPLIT in BORSA in urma cu cateva minute. O MASINA a cazut in raul Viseut. O persoana ranita grav Politistii au fost sesizati ca in Borsa a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. Din primele informatii o masina s-a rasturnat in raul Viseut, in zona Borsa Complex. In evenimentul…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Un cumplit accident auto s-a produs in aceasta dupa-amiaza in dreptul localitații Pielești din județul Dolj, pe sensul de mers catre Balș. Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autocamion.

- Un barbat de 50 de ani din Bacau este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul directiei si a iesit cu masina pe acostamentul din dreapta, pentru a derapa apoi si a patrunde pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul.

- Patru copii și doi adulți au fost raniti, luni seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Sipet din judetul Timis, ei fiind transportati la spital dupa ce masina in care se aflau, o autoutilitara, s-a rasturnat in afara soselei, pe camp.

- Greșeala unei șoferițe de 30 de ani din Alba Iulia a bagat-o in mormant pe o femeie de 35 de ani, iar pe o alta, in spital! Aflata la volan, tanara șoferița ar fi efectuat o manevra de intoarcere neregulamentara, incalcand marcajul longitudinal simplu continuu. In timpul manevrei, ea a fost lovita de…

- Madalina Florentina Purecel, tanara care a sfarsit alaturi de pritenenul sau, luni dupa-amiaza, intr-un cumplit accident de masina, a fost parasita la 6 ani de parinti, crescand la un asistent maternal.