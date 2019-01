Trei săptămâni de vacanţă, trei de şcoală, apoi iar vacanţă Elevii din intreaga tara, dar si copiii de gradinita, se vor intoarce in salile de clasa luni, 14 ianuarie, dupa mai bine de trei saptamani de vacanta. Scolile se vor inchide insa in putin timp, in perioada 2 - 10 februarie fiind programata vacanta intersemestriala. Astfel, elevii vor mai petrece trei saptamani in salile de clasa pana sa ia o noua vacanta. De asemenea, vacanta de primavara le va aduce elevilor noi zile libere, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

