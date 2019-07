Stiri pe aceeasi tema

- Trei primari PNL din județul Caraș-Severin au fost excluși din partid pe motiv ca ar fi colaborat cu PSD și pentru ca au obținut rezultate slabe la alegerile europarlamentare. Senatorul Marcel Vela, președintele PNL Caraș-Severin, ne-a declarat ca este vorba de primarul comunei Gradinari, Ovidiu Firca,…

- Trei primari PNL din județul Caraș-Severin au fost excluși din partid pe motiv ca ar fi colaborat cu PSD și pentru ca au obținut rezultate slabe la alegerile europarlamentare. Senatorul Marcel Vela, președintele PNL Caraș-Severin, ne-a declarat ca este vorba de primarul comunei Gradinari, Ovidiu Firca,…

- Chiar daca discursul lui Torma in fața colegilor liberali, inainte de vot, a fost unul de genul „daca voi nu ma mai vreți, eu va mai vreau”, trei sferturi din liberalii prezenți au votat pentru excluderea primarului de Moldova Noua. Torma nu pleaca singur din PNL, ci la pachet cu primarul…

- Propunerea de incetare a mandatului lui Doru Coșei a venit chiar de la colegul de partid, primarul Cristian Miclau: „Domnul consilier Doru Cosei, care este colegul nostru la PNL, a avut patru sedinte ordinare la care a lipsit. In consecinta, cu parere de rau, conform Legii 215, care este…

- Si subiectul primarilor PSD care au sustinut o alta formatiune politica la europarlamentare a fost abordat in conferinta de presa organizata de conducerea PSD Caras-Severin. In speta, este vorba despre primarul de Marga si cel de Bucosnita. „Ar trebui sa faca un gest de normalitate si sa…

- O noua alerta de vreme severa imediata a fost lansata, in aceasta dimineața, de metereologi. Aceștia au anunțat un cod galben de ceața pentru județul Caraș Severin, care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și local sub 50 de metri. Localitațile vizate sunt Oravița, Anina, Bozovici, Racașdia, Gradinari,…

- Insoțitorii persoanelor cu handicap din comuna Balteni vor fi trimiși in șomaj, de luna viitoare. Și primarul comunei Scoarța se gandește sa faca disponibilizari. Autoritațile locale din comuna Balteni au notificat deja cei 24 de insoțitori ai persoanelor cu handicap ca vor fi…

- „In perioada 15-21 aprilie au fost deja verificate un numar de 11 obiective de cult, la care s-au constatat deficiențe care au fost sancționate cu 22 de avertismente și o amenda in cuantum de 10.000 lei“, a precizat inspectorul sef al ISU. Au fost de asemenea identificate locatii unde se…