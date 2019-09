Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a avut, luni, o intervenție în Parlamentul European, la Strasbourg. Acesta a susținut ca UE a devenit tot mai puțin relevanta în politica externa globala și în participarea la deciziile care influențeaza lumea.

- Ajuns europarlamentar, fostul presedinte Traian Basescu pledeaza pentru o pozitie comuna in politica externa, pentru ca Uniunea Europeana sa faca fata globalizarii si sa fie un pol de putere alaturi de SUA, China si Rusia. Basescu a avut luni o intervenție in Parlamentul European de la Strasbourg.CITESTE…

- In cadrul intrevederii cu fostul presedinte roman, Maia Sandu i-a multumit acestuia pentru sustinerea ferma acordata in perioada de criza politica de la Chisinau si pentru interesul constant fata de Republica Moldova. 'Va multumim ca ati fost alaturi de noi in acele momente dificile si ca ne-ati…

- Scriitoarea Carmen Zamfirescu va candida independent la alegerile prezidențiale:Citește și: VIDEO - Traian Basescu a facut o demonstrație de forța in Parlamentul European: reproșuri fara perdea pentru Uniunea Europeana `Ma numesc Carmen Zamfirescu și sunt scriitoare. M-am nascut la…

- Fostul președinte Traian Basescu a avut miercuri o intervenție taioasa la adresa Uniunii Europene pe tema jocurilor din Republica Moldova, intr-o dezbatere publica din comisia de politica externa a Parlamentului European, unde premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un schimb de…

- Corespondența de la Carmen Dinu Am inteles cu totii ca Uniunea Europeana este intr-un moment de cotitura si daca nu vom actiona uniti, nu vom da un sens bun constructiei europene, si toate acestea trebuie sa ne ghideze si pe urmatoarea perioada, sa aducem plusvaloare, a afirmat premierul Viorica Dancila,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, le-a cerut membrilor Parlamentului European sa voteze marti impotriva numirii Ursulei von der Leyen la presedintia Comisiei Europene, relateaza Press Association si dpa. Farage a spus ca Parlamentul European a fost 'umilit' de procesul…

- "Macron si Merkel, folosindu-l ca paravan pe Donald Tusk, au reusit sa scoata Estul Uniunii Europene in afara Uniunii Europene", se plangea intr-o postare pe Facebook fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, proaspat ales vicepresedinte al influentei Comisii de Afaceri Europene din Parlamentul…