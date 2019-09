Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost filmat, vineri, in Brașov, in timp ce iși conducea mașina pe contrasens, intr-un giratoriu. Imaginile au fost postate pe Facebook, potrivit Mediafax.Un șofer a fost filmat, vineri, de catre un alt participant la trafic, in timp ce iși conducea mașina pe contrasens, intr-un…

- Militanți ai libertații de exprimare și ai independenței magiatratilor, asociațiile din justiție arata ca funcționeaza doar in beneficiu personal. Asociația "Inițiativa pentru Justiție", organizatie cu trei membri, printre care si procurorul Bogdan Pirlog, a sesizat Inspecția Judiciara impotriva…

- Guvernul portughez a aprobat vanzarea celor 5 avioane F-16 catre Romania, costul tranzactiei fiind de cel putin 130 de milioane de euro, asa cum reiese din hotararea Executivului de la Lisabona. "Rezolutia pentru autorizarea Fortelor Aeriene sa suporte costurile ce reies din contractul cu…

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul…

- Minora de 14 ani este de la un centru de plasament. Era plina de sange pe picioare și vorbește puțin cu oamenii, necooperand. Cand o femeie de pe strada i-a aratat atenția sa, minora a inceput sa planga. La spital, fata de 14 ani a fost operata. Realitatea TV scrie ca ar fi fost victima unui viol. …

- Fostul președinte Traian Basescu a spus duminica, la Romania Tv, ca Iohannis intra „garantat” in turul doi.„Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis are garantat mandul al doilea, daca intra in turul doi cu dna Dancila, reprezentantul PSD. De ce? Pentru ca in turul 2 electoratul USR…

- ”Cred ca a luat o decizie buna. E bine ca s-a intors”, a spus, joi seara, la TVR 1, fostul presedinte Traian Basescu, intrebat ce parere are despre revenirea in tara a Elenei Udrea.Basescu a precizat ca a vorbit cu Elena Udrea si inainte de a veni in tara, dar si dupa ce a ajuns.”Era…

- ”Nu este de ras – este de plans! Dacian Cioloș a negociat și luptat (ca de obicei) pentru țara lui – Franța! Problema noastra este cine negociaza și cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist – nicio persoana…