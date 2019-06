Stiri pe aceeasi tema

- Persoana decedata era mama celei care s-a aruncat de la etaj. "Am fost sesizati despre faptul ca dintr-un apartament, din Bld. Bucuresti, zona Timken, in care se cunostea ca locuieste o femeie cu mama sa, iese un miros insuportabil. Intrucat nimeni nu a raspuns la usa, politistii au solicitat ajutorul…

- Un nou accident rutier pe DN1, in punctul poate cel mai periculos al drumului, intersectia de la Floresti. Din primele cercetari, informeaza IPJ Prahova, se pare ca a fost vorbe despre neacordare de prioritate din partea unui autoturism care a fortat iesirea dinspre Florești. In impactul ce s-a pertecut…

- Tragedie la Ploiești, unde o tanara profesoara a decis sa iși incheie socotelile cu viața intr-un mod extrem de brutal.Citește și: ULTIMA ORA Adina Florea a DESCINS la DNA Ploiești pentru a cauta camera de TORTURA in care erau audiați martorii neobedienți "O femeie a cazut de la etajul…

- Sfarșit cumplit pentru o femeie din Ploiești, care marți dimineața, in jurul orei 5:50, a ales sa iși puna capat zilelor, aruncandu-se de la etajul blocului in care locuia cu parinții. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decat sa constate decesul victimei. O tanara a murit dupa ce a cazut de…

- O femeie din localitatea Manesti, judetul Prahova, a murit, sambata, dupa ce o bucata de tabla a fost smulsa de vant de pe toaleta din curte si i-a provocat o rana la nivelul gatului. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul...