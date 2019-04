Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi in comuna Tașca din județul Neamț, dupa ce o mașina s-a rasturnat intr-un șanț, din cauza unei depașiri neregulamentare, scrie Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Neamț au declarat ca accidentul s-a produs in…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua preluata de…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua. Potrivit unui…

- Autobuzul nu avea placute de inmatriculare. Accidentul a avut loc la aproximativ 41 de kilometri nord-est de orasul Tuxtla-Gutierrez, capitala statului Chiapas, situat la granita dintre Mexic si Guatemala. Autoritatile nu au oferit informatii despre nationalitatea exacta a victimelor, dar au transmis…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua persoane sunt date disparute in Creta dupa ce masina in care aflau a fost maturata de pe drum de o viitura, a informat luni televiziunea de stat ERT, citata de DPA Cei patru pasageri erau membrii aceleiasi familii, a indicat sursa citata. Salvatorii…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…

- Bilantul victimelor prabusirii unui imobil rezidential la Istanbul, miercuri, a ajuns la 14 persoane, a comunicat vineri ministrul turc de interne Suleyman Soylu, transmite dpa. Opt persoane sunt in continuare date disparute, iar numarul celor scosi in viata de sub daramaturi a ajuns la 14, a indicat…

- Un autocar cu 47 de pasageri, intre care 31 de copii, s-a rasturnat, sambata dimineata,pe o autostrada in apropiere de orașul Kaluga din vestul Rusiei, au anunțat autoritațile locale, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.In urma accidentului, cel puțin șapte persoane au decedat,…