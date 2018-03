Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice... The post Zece traficanti de tezaure au scapat basma curata. Dosarul lor a fost prescris… appeared first on Renasterea banateana .

- CA Alba Iulia, unde procesul a debutat in urma cu trei ani, a decis incetarea procesului penal sau achitarea majoritatii inculpatilor, trimisi in judecata in 2008, pe motiv ca, intre timp, a intervenit prescriptia raspunderii penale.

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- Mai multe persoane, acuzate ca au furat si traficat bratari dacice, inele, fibule, monede si alte obiecte de patrimoniu, condamnate in prima instanta, au scapat de inchisoare pe motiv ca faptele lor sunt foarte vechi, iar intre timp a intervenit prescriptia raspunderii penale.

- Traficanții de brațari și monede dacice au scapat nepedepsiți. Mai multe persoane, acuzate de furtul și traficarea unor comori din zona cetaților dacice din Munții Oraștiei, au fost achitate de Curtea de Apel Alba Iulia, dupa ce au fost condamnate, in prima instanța, la pedepse cu inchisoarea și plata…

- De zece ani, mai multi cautatori si traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei au fost judecati la Deva si apoi, in apel, la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru prejudicii de milioane de euro aduse statului roman prin afacerile ilegale cu artefacte descoperite in cetatile dacice. Magistratii au pronuntat…

- Un barbat din comuna suceveana Cornu Luncii este cautat de autoritatile italiene dupa ce nevasta sa l-a acuzat ca ar fi violat-o in timp ce ambii se aflau la Roma. Individul a cerut sa execute pedeapsa ce ii va fi data de catre judecatorii italieni, intr-un Penitenciar din Romania. Judecatorii suceveni…

- Polițistul reținut pentru 24 de ore și cercetat pentru luare de mita a scapat de gratii. Judecatorul a hotarat ieri ca acesta sa fie cercetat sub control judiciar. Și colegul sau este cercetat in libertate.

- De la sase ani de inchisoare cu executare, la libertate deplina. Buzoianul care, in 2015, a fost trimis de procurorii DNA Constanta in fata judecatorilor pentru fapte de coruptie, dupa ce s-a laudat cu „pilele din SRI“ pentru a scapa un afacerist chinez de un dosar, a fost gasit nevinovat. Gabriel Socarici,…

- Sentința in celebrul dosar „Orizont”, in care fostul primar Constantin Boscodeala era judecat pentru abuz in serviciu. Fostul edil a scapat de condamnare, insa va fi obligat sa plateasca, alaturi de ceilalți doi inculpați, peste 50 de miliarde de lei vechi. In cei aproape patru ani de cercetare judecatoreasca…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din comuna Fratautii Vechi, care ajunsese spaima politistilor de la Sectia Rurala Galanesti, adunand mai multe dosare penale la regimul rutier, pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului, si care a fost trimis in judecata si pentru cinci fapte de ...

- Un bebelus de doar cinci luni se afla in stare extrem de grava dupa ce s-a lovit la cap, cel mai probabil fiind scapat din brate de parinti. Fetita a fost adusa initial saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata…

- Au “ciripit” si au castigat LIBERI…Dupa ce au petrecut o scurta perioada de timp in arest preventiv, Alexandru Teletin si Cristian Rotundu au scapat de arest preventiv. Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis inlocuirea arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu si au desemnat reprezentantii…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- DNA Timisoara a clasat un dosar vechi de sapte ani, deschis in urma unei sesizari din oficiu, in care erau implicati Cornel Samartinean, actual deputat PMP si fost director pedelist al Aeroportului International Timisoara, Alin Popoviciu, fost deputat si vicepresedinte PDL, si Constantin Ostaficiuc,…

- Loredana Leonte a fost condamnata definitiv de Curtea de Apel Suceava la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Femeia este acuzata ca in toamna anului 2011 a taiat calea unei autospeciale de politie care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, soferul masinii…

- Jurnalistii „Ziarului de Iasi" au intrat in posesia imaginilor accidentului grav de vineri la amiaza din Metalurgie, unde un individ beat crita a facut prapad pe strada, si vi le prezinta in exclusivitate. In imagini se vede clar un adevarat miracol: un tanar se fereste in ultima clipa sa fie prins…

- Numarul doi in clanul Cordunenilor, Petronel Corduneanu, a fost achitat de judecatori dupa ce, in prima instanta, primise o sentinta de 14 ani de inchisoare, informeaza B1 TV.Citeste si: Scandal MONSTRU in lumea teatrului! Actori de RENUME acuza ca au fost INSELATI cu mii de euro: 'Nu poti…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Petronel, unul dintre membri clanului Corduneanu a primit o veste buna, care a facut intrega familie sa jubileze. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare.

- Femeia a fost registrator medical la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. Aceasta este acuzata ca in urma cu cativa ani ani a cerut si a primit 2.900 de euro de la un barbat, pentru a-i angaja sotia in cadrul spitalului, insa nu si-a respectat promisiunea, potrivit cvlpress.ro. S-a…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de DNA Ploiesti cu inculpatul…

- Victor Oros a fost prins in flagrant pe data de 26 august 2014, in fondul de vanatoare de pe raza comunei Carlibaba, dupa ce a impușcat un mistret, scrie monitorulsv.ro. Barbatul se deplasase in fondul forestier, alaturi de alti suspecti, cu un autoturism Audi Q5. La vremea respectiva anchetatorii…

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- O romanca a fost inchisa pe nedrept in Marea Britanie si a fost nevoita sa nasca in inchisoare. Presa britanica sustine ca politistii stiau ca romanca e nevinovata, dar au tainuit acest fapt. Petruta-Cristina Bosoanca are 25 de ani si a stat in inchisoare timp de 13 luni. Ea a fost inchisa in decembrie…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla.Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.

- Un fost președinte de Consiliu Județean a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA), la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. E vorba de Fostul presedinte al CJ Cluj,…

- Gigi Becali a dezvaluit ce urmeaza sa faca Cristi Borcea, care este și finul sau, imediat dupa ce va fi eliberat din inchisoare. Cristi Borcea, care a avut permisie speciala de Craciun , este condamnat in „Dosarul Transferurilor”. Cristi Borcea, care are un baiețel cu fostul model Valentina Pelinel…

- Nascuta in 13 septembrie 1965, Sorina Pintea a studiat la Universitatea Babes-Bolyai intre anii 1983 si 1988. In perioada studentiei, potrivit presei locale, a cantat in Cenaclul Flacara, alaturi de nume cunoscute ale folkului, precum Ioan Gyuri Pascu, Gheorghe Gheorghiu si Victor Socaciu. Ea este manager…

- Reprezentantii Primariei Galati vor sa inchirieze 16 purificatoare de apa pentru institutie si au trecut in caietul de sarcini motivul: lichidul pe care il consuma un oras intreg contine diverse substante nu tocmai sanatoase.

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- Andrei Marinescu, viceprimarul comunei Salcuta, a postat in anul 2015 pe facebook un film in care tragea cu o pusca de vanatoare, desi nu detine permis de port arma. In anul 2016 a fost trimis in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei.

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- Sase cetateni straini au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Constanta, la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina.…

- Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, a postat pe pagina sa de Facebook un scurt text, imediat cum a scapar de arestul de 24 de ore. Acesta le transmite fiului, sotiei, parintilor si prietenilor sa îl ierte pentru ca au fost nevoiti sa treaca prin acest episod.

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost eliberat din arest și urmeaza sa fie plasat sub control judiciar. Decizia Tribunalului Bacau nu este definitiva. La auzul vestii, Arsene a avut o reactie fulger. Fostul deputat a postat pe Facebook un mesaj de multumire catre…

- Supranumita „Vaduva Neagra” a Rivierei Franceze pentru modul in care isi ucidea victimele (cele doua asassinate pe care si-a pus semnatura in urma cu 6 ani au avut la baza acelasi plan diabolic: si-a sedus mai intai victimele, apoi le-a otravit), dar si pentru tentativele, esuate, de asasinare dupa…

- Scenariu demn de filmele de groaza. Un detinut de la Penitenciarul din orașul Leova, care isi ispasea pedeapsa pentru omorul sotiei sale, pregatea din inchisoare omorul copiilor vitregi, contra sumei de 10 mii de dolari.

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul lui Nicolai Boghici, fost presedinte la „Otelul Galati“. Omul de afaceri a fost acuzat alaturi de alte patru persoane ca, in perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- Autoritațile germane sunt ținta glumelor și a neincrederii dupa ce noua prizonieri au evadat dintr-o inchisoare de langa Berlin in decurs de cinci zile. Trei dintre evadați au fost prinți in timp ce restul de șase se afla in continuare in libertate. Evadarile din inchisoarea Plotzensee au inceput joia…

- Condamnarea la sase ani de inchisoare cu executare a primarului municipiului Deva, Mircia Muntean, urmata de organizarea alegerilor anticipate, o serie de proteste in cadrul Complexului Energetic Hunedoara, inchiderea unor mine, dar si stabilirea unui record mondial de catre inotatorul Avram Iancu…

- IN LIBERTATE Remus Mitrea, care in perioada 2011 – 2012 a fost director la Agenția de Protecție a Mediului Vaslui și care a primit opt ani de inchjisoare pentru mai multe acuzații de luare de mita, a fost eliberat pe 7 decembrie din inchisoare. Acesta se afla acasa, in satul Bursuci, comuna Epureni,…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care cistigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro. Desi pe plan sportiv Ronaldo a excelat, portughezul este acuzat ca faptele sale de frauda au fost…

- Roxana Elena C., o avocata din Ploiesti, a fost santajata, amenintata cu pistolul ca va fi Elodia 2, terorizata la telefon, urmarita si fotografiata in timp ce se afla pe strada alaturi de mama si de fiul ei, de un client pe care l-a reprezentat in instanta. Citeste mai mult: adev.ro/p1fzt4