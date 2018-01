Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. "Nicio cursa nu este anulata si nu…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reusit sa rupa cordonul de jandarmi. Prin urmare, autoritatile au restricționat circulatia atat in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre Piața Rosetti – Universitate, Coltei- Universitate, Calea Victoriei – Universitate, Piața…

- Manifestanții din Piața Universitații au trecut la violențe imbrancindu-se cu jandarmii care au incercat sa-i opreasca sa ajunga pe Bulevardul Magheru. Protestatarii au forțat cordonul de jandarmi și au patruns, sambata seara, la ora 18.30, pe carosabilul din Piața Universitații. Doua persoane au fost…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, si a adjunctului sau, Florin Dragnea. Ministrul sustine ca a transmis „asumarea unei misiuni care priveste reforma profunda”. „A fost o discutie prin care am transmis, mai degraba,…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Joi, Halep (26 de ani) – numarul 1 mondial – a trecut cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Begu (27 de ani, 43 WTA), a patra favorita, a invins-o joi cu 7-5,…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Publicația Lumea Justiției a publicat vineri un editorial, semnat de Adina Anghelescu, in care sunt identificate o serie de amendamente prost gandite, propuse in procesul de amendare a Codurilor penale. Publicam principalele fragmente din acest material: (…) Anul 2018 va fi crucial pentru cetateni.…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, la cateva zile dupa ședința maraton in care s-au adoptat amendamentele la actul normativ. Legea de modificare a trecut cu 179 de voturi „pentru” și 90 „impotriva”. Camera Deputatilor este…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Singurul reprezentant al partidului aflat la putere care a raspuns criticilor dure venite de la Departamentul de Stat al SUA fața de modificarile legilor justiției a fost, marți dimineața, fostul ministru al justiției, Florin Iordache, președintele comisiei speciale parlamentare de unificare a legilor…

- Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București ce vizeaza ploi insemnate cantitativ, acumulari de apa de 30-35 de litri/metrul patrat și vant puternic. “Incepand de luni (27 noiembrie) și pana in dupa-amiaza zilei de marți (28 noiembrie) va ploua continuu și…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Traficul feroviar este afectat, duminica, intre Fundulea si Sarulesti, magistrala Bucuresti-Constanta, dupa ce 46 de relee au fost furate. Reprezentanții CFR au precizat, intr-un comunicat de presa, ca traficul feroviara pe relatia Fundulea – Sarulesti, magistrala Bucuresti-Constanta, se desfasoara…

- Vremea va fi inchisa la acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius. Ciclonul “Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt ciclon, denumit “Peter”, il va inlocui, potrivit meteorologilor ANM. „Vremea va fi, in general, inchisa…

- Compania spaniola Atradius, activa in domeniul asigurarilor de credit comercial a anunțat miercuri deschiderea unei sucursale in București, continuand procesul de extindere la nivel internațional. Avand sediul in cladirea SkyTower, amplasata in nordul Capitalei, Atradius Romania ofera servicii de asigurare…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marti, un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a partidelor de opoziție, despre care a spus ca au generat un ”climat de talibanism”, respingand orice discutie despre proiectele pe termen lung ale Romaniei. “Partidele de opozitie,…

- UPDATE Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii “Louis Turcanu” din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat, luni dimineata, corespondentului Mediafax, ca baietelul a murit, in noaptea de duminica spre luni, din cauza sangerarilor interne masive. ”Nu am mai putut face nimic pentru el. A fost…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs, marți seara, in București, cel puțin o tanara fiind decedata. Poliția incearca sa prinda un șofer care ar fi fugit de la fața locului. Un accident de circulație s-a produs, marți seara, in cartierul Baicului, din Capitala, intre mai multe mașini care au…

- Lucrarile pentru Pasajul Suprateran Giratoriu de la intersecția Șoselei de Centura cu Prelungirea Ghencea/Strada Tudor Vladimirescu (Domnești) urmeaza fi demarate in prima jumatate a anului viitor. Potrivit unui comunicat oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere remis…

- Situația este una cu adevarat exploziva in interiorul PSD. Liviu Dragnea convocase o ședința a grupurilor reunite ale parlamentarilor PSD, pentru astazi de la ora 14.30. In cadrul acestei ședințe ar fi trebuit sa se discute despre modificarea Codului Fiscal, respectiv trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir o acuza pe judecatoare Andreea Chiș, membru al CSM, de minciuni, avansate in timpul ședinței din 31 octombrie. Dragomir face referire la ședința Consiliului Superior al Magistraturii in care s-a decis ca a incalcat independența justiției. Potrivit inregistrarii video,…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Preturile in industrie, servicii si vanzare cu amanuntul vor creste moderat, precum si activitatea din aceste domenii, in perioada octombrie – decembrie 2017, potrivit tendintelor economice publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din octombrie…