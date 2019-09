Romania a urcat 12 pozitii in raportul competitivitații in turism realizat de Forumul Economic Mondial, pe pozitia 56 de pe 68, si a avut una dintre cele mai bune evolutii alaturi de Egipt si Muntenegru. In clasament, Romania se situeaza inaintea Israelului, a Lituaniei sau a Republicii Slovace, dar dupa Ungaria (locul 48), Bulgaria (45) […] Articolul Tot mai competitivi. O statistica a Forumului Economic Mondial arata ca Romania a urcat in topul competitivitații in turism a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .