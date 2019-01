Topul brokerilor in 2018: Swiss Capital, brokerul deal-urilor, revine pe primul loc

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a ratat sansa de a intra in randul primelor 10 cele mai performante piete din 2018, scaderile din ultimele saptamani, cauzate de noile taxe si modificari fiscale impuse de Guvern, reusind sa stearga toate castigurile...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat ziua de joi pe rosu, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,13%. Electrica, -1,8%, si OMV Petrom, -1,29%, au fost printre cele mai importante scaderi din punct de vedere al valorilor tranzactionate.Luni, BVB a incheiat ziua pe verde, indicele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a inceput sa analizeze evenimentele petrecute la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe 19 decembrie. In ziua respectiva - dupa ce se anuntase ordonanta Teodorovici - bursa s-a prabusit, iar cotatiile mai multor companii s-au devalorizat atat de mult incat aproape…

- Industria financiara din Romania este profund ingrijorata de masurile anuntate de Guvernul Romaniei precum si de initiativele legislative aprobate de Camera Deputatilor. Avertismentul vine in cadrul unei scrisori semnate de Asociatia Romana a Bancilor, Asociatia Administratorilor de Fonduri…

- Bursa de Valori Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera de agentiile de evaluare financiara, a livrat investitorilor un randament de 21% in primele 11 luni din 2018 prin prisma indicelui BET-TR, care reflecta si evolutia dividendelor platite de companiile din prima liga bursiera, potrivit calculelor…

- IAR Brașov a realizat in primele 3 trimestre din acest an o cifra de afaceri neta de 148,85 milioane lei, cu 47,99% mai mare decat cea de 100,58 milioane lei din perioada similara a anului trecut, și și-a ameliorat drastic profitabilitatea. In primele 9 luni ale acestui an, IAR Brașov (IARV) a obținut…

- Bursa de Valori Bucuresti ar putea organiza un forum al investitorilor individuali intr-un oras din tara, pe langa cel din Bucuresti, a declarat, sambata directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, informeaza Agerpres."Vedem un interes in crestere si vrem ca de la anul…

- ROMGAZ a anuntat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti ca a incheiat un act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.Astfel, Romgaz a incheiat cu Electrocentrale SA Constanta Actul Aditional 2 30.10.2018 la Contract…