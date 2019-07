Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in topul tarilor care atrag cele mai multe fonduri europene. Tara noastra a reusit sa acceseze 9,25 miliarde de euro din banii alocati de Uniunea Europeana, ceea ce inseamna 30% din banii care ne sunt destinati. Asta in conditiile in care media europeana este de 33 de procente.…

- Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase deja si in luna martie 3 miliarde de euro, arata Profit.ro. In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate.…

- Astfel, dupa ce a cumparat alte doua banci – Volksbank și Bancpost –, Banca Transilvania a devenit numarul 1 în România, depasind BCR. În topul bancar, BRD si CEC Bank pierd teren, în timp ce maghiarii de la OTP Bank au urcat în top 10, potrivit analizei…

- Romanii au continuat sa-si caute joburi noi, in iunie, volumul total de aplicari pentru un alt job crescand cu 5% comparativ cu luna mai a acestui an. Cele mai căutate joburi au fost în domenii precum financiar-contabilitate, transport, inginerie şi ousourcing, arată o analiză…

- EximBank, prin Ministerul Finantelor Publice (MFP), in calitate de actionar majoritar, si Grupul National Bank of Greece (NBG), care deține Banca Romaneasca, au semnat acordul de achizitie a 99,28% al celei din urma. "Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de…

- Cifra de afaceri din piata de jocuri si jucarii din Romania este estimata la aproape 1,2 miliarde de lei pentru anul 2018, cu circa 200 de milioane de lei peste datele anului 2017, comertul reprezentand principalul motor al evolutiei sectorului, potrivit unei analize despre piata jucariilor din Romania,…

- Septembrie 2008. Bancile nu mai aprobau limite de tranzactionare pentru contrapartidele lor sau le aprobau doar pentru scadente de pâna la o luna. Octombrie. Situatia lichiditatii si a dobânzilor era critica. ROBOR-ul a sarit la cer, multa lume speculând ca la mijloc ar putea fi o…

- Perechea euro/leu a avut o evolutie stabila, volatilitatea mediei fiind de circa un ban, chiar daca inflatia a crescut iar FMI si-a inrautatit previziunile referitoare la evolutia economiei romanesti, pe fondul incetinirii celei mondiale. Euro a inceput perioada la un minim de 4,7507 lei, maximul de…