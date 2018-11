Stiri pe aceeasi tema

- 'Ralph Breaks the Internet', noua propunere a studioului Disney, si 'Creed II', o continuare a filmului despre lumea boxului, avandu-i ca protagonisti pe Michael B. Jordan si Sylvester Stallone, si-au devansat joi premiera pentru a profita de sarbatorirea Zilei Recunostintei (Thanksgiving),…

- Universul lui Harry Potter este inca sursa de inspiratie: ''Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald'', film inspirat din aventurile unui tanar vrajitor cu ochelari, s-a clasat in acest weekend in fruntea box office-ului nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica…

- Filmul horror ''Halloween'' a debutat in forta pe prima pozitie in box-office-ul nord-american, cu incasari de 77,5 milioane de dolari in primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP. Incasarile…

- Superproductia "Venom" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, reusind sa obtina 80 de milioane de dolari incasari in acest weekend, potrivit cifrelor publicate de compania specializata Exhibitor Relations, preluate duminica de AFP. Primul film cu personaje din universul Marvel produs…

- Povestea fantastica "The House with a Clock in Its Walls", realizata de compania de productie a lui Steven Spielberg, s-a plasat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations preluate…

- Filmul de groaza ''The Nun'' a urcat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, relateaza AFP. Cea mai recenta pelicula din universul ''Conjuring'',…

- Comedia romantica 'Crazy Rich Asians', primul film de la Hollywood cu un o distributie 100% asiatica, s-a mentinut pentru a treia saptamana consecutiv pe prim loc in box office-ul nord-american in acest weekend, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de firma de specialitate Exhibitor…