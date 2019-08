Stiri pe aceeasi tema

- Toni Morrison, prima femeie de culoare care a câștigat un premiu Nobel, a murit la vârsta de 88 de ani. Romanul "Beloved" al scriitoarei a câștigat în 1988 premiul Pulitzer pentru ficțiune.

