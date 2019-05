Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua campania de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelorproaspete in marile lanțuri de magazine tip hipermarket/supermarket,…

- Peste 20 de tone de peste, preparate si conserve din peste, care erau alterate sau depozitate in conditii improprii sau care prezentau data durabilitatii minimale depasita au fost retrase de la vanzare in urma unor controale facute, in aprilie, de Protectia Consumatorilor. Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat, de la inceputul lunii aprilie, peste 670 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe, 78% dintre acestia fiind sanctionati. S-au verificat aproape cinci sute de tone de produse, iar 60 de tone nu se…

- Aflata, de la inceputul lunii aprilie, in a doua etapa de control a operatorilor economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat, de la inceputul lunii aprilie, 678 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros, constatand abateri de la prevederile legale…

- Aflata, de la inceputul lunii aprilie, in a doua etapa de control a operatorilor economici care comercializeaza legume si fructeproaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en gros, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a verificat, la nivelul…

- ANPC a verificat, de la inceputul lunii aprilie, operatorii economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros. "Au fost controlati 678 operatori economici, dintre care la un numar de 532 (78%) s-au…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 1,75 milioane lei in urma controalelor privind comercializarea fructelor si legumelor in marile lanturi de magazine, derulate in perioada 18 - 28 februarie, informeaza ANPC, printr-un comunicat remis AGERPRES.…