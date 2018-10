Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare deschisa pentru prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, dupa ce aceasta a purtat o rochie controversata la o intalnire oficiala. Aflata in vizita la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Italiei, alaturi de șeful statului, Carmen Iohannis a purtat o rochie cu volane de…

- Carmen Iohannis a fost criticata dur dupa gafele de protocol din Italia. Jurnalista Floriana Jucan i-a trimis o scrisoare publica sotiei lui Klaus Iohannis, in care ii explica "negru pe alb" ce haine ar trebui sa imbrace atunci cand este intr-o delegatie oficiala. Totul vine dupa ce Carmen Iohannis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, impreuna cu prima doamna, Carmen Iohannis, se afla intr-o vizita oficiala in Italia, ocazie cu care au vizitat și Episcopia Romana din aceasta țara. Ca in multe alte cazuri, ținuta purtata de prima doamna a fost analizata și comentata, dupa unele pareri aceasta…

- Presedintele Romaniei a plecat, duminica, in Italia, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani in aceasta țara a unui sef al statului roman. Tot duminica, președintele Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers in vizita la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Italiei. Cu aceasta ocazie,…

- La vizita la sediul Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei, Carmen Iohannis a purtat o rochie roz cu buline negre, pana deasupra genunchiului, cu volane la maneci și cordon negru in talie. Prima Doamna s-a incalțat in sandale. Carmen Iohannis a participat și la iluminarea Columnei…

- A plecat acum 22 de ani din Romania, in speranta unui trai mai bun peste hotare. A trait pe strazi, a mancat ce a gasit si azi, coordoneaza munca a aproape 70 de oameni in Italia. Este povestea impresionanta a lui Florin Flavius Oros, nascut in Borsa, Maramures. Nu a uitat de unde a plecat, […] The…

- Deși are o pensie de doar 500 de lei, o batrana din Prahova a gasit o geanta cu bani la gunoi in care se aflau peste 20.000 de lei. Fara sa stea pe ganduri, femeia de 81 de ani a predat bunul gasit la Poliție. Cei care o pierdusera sunt doi tineri proaspat casatoriți care și-au pus bine o parte din…

- Cunoscuta creatoare de moda aradeana Eli Laslean i-a creat sotiei presedintelui Klaus Iohannis o rochie speciala pentru Ziua Marinei. „Am realizat cu mult drag aceasta rochie diafana, eleganta si lejera in acelasi timp, pe care prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis a purtat-o la Sarbatoarea Zilei…