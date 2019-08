Stiri pe aceeasi tema

- 'Lantul Baltic a fost un pas impresionant si important catre libertate si democratie in nordul, centrul si estul Europei', a declarat Merkel in mesaj, transmis unei conferinte de comemorare a evenimentului in capitala letona, Riga. 'Lantul Baltic arata cat de mult pot face oamenii prin mijloace pasnice…

- Mare parte din problemele Europei sunt legate de liderii din UE care sustin migratia, a insistat Viktor Orban in interviul sau saptamanal radiodifuzat. Potrivit premierului ungar, este important ca socialistul Frans Timmermans, "candidatul lui Soros (miliardarul american George Soros), a fost…

- "Dupa ce in penultima legislatura functia de Presedinte al Parlamentului European a fost detinuta timp de doi ani si jumatate de polonezul Buzek, iar Donald Tusk, alt polonez, detine functia de Presedinte al Consiliului European, azi, cand se discuta noua lista de functii cheie in UE pentru urmatorii…

- Statele Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) se opun categoric numirii socialistului Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti prim-ministrul ceh Andrej Babis, la sosirea la cea de-a treia zi a summitului UE de la Bruxelles, transmite Reuters potrivit…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca Italia si unele state din estul Europei au condus opozitia impotriva numirii la conducerea Comisiei Europene a actualului prim-vicepresedinte al acesteia, Frans Timmermans, transmite agentia Reuters.Potrivit lui Morawiecki, divergentele…

- Desi se confrunta cu o rezistenta neasteptata din partea tarilor est-europene, Timmermans urmeaza sa fie desemnat dupa convorbiri intre Franta si Germania la summitul G20, au declarat pentru Reuters doi diplomati si un consilier al Parlamentului European. Daca se va confirma, alegerea va marca o victorie…

- Vara 2019 va aduce fenomene meteo extreme in mare parte din Europa, astfel ca scenariul de vara trecuta pare ca se repeta. In vestul și sudul Europei, vor fi multe zile de canicula greu de suportat și seceta, iar in sud-est, inclusiv in Romania, vor fi multe furtuni violente, potrivit unei prognoze…