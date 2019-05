Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor parlamentare."Recunosc forta autentica si sincera a sentimentului din intreaga Camera (a Comunelor - n. red.) privind aceasta chestiune importanta.…

- (corespondenta din Strasbourg) Dupa o noapte furtunoasa, marcata de dezbateri aprinse și de presiuni exercitate de unii lideri europeni in frunte cu președintele Franței, privind durata și condițiile in care sa se aprobe o noua amanare a plecarii Regatului Unit din UE, Theresa May a obținut inca 6 luni…

- "Presedintele Romaniei a sustinut acordarea prelungirii suplimentare pentru a permite ratificarea acordului in Parlamentul britanic din perspectiva necesitatii de a avea o retragere ordonata, care sa asigure certitudine pentru cetatenii europeni din Regatul Unit si pentru cei britanici din UE, dar…

- Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oara, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza presa internaționala. În favoarea acordului s-au pronunţat 286 de deputaţi, iar împotriva documentului 344 de deputaţi. După anunţarea…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- 29 martie - Timp de doi ani aceasta a fost data marcata cu rosu in calendar ca fiind momentul rupturii definitive dintre Regatul Unit si blocul comunitar, la finalul perioadei de negocieri initiate fix in urma cu doi ani.Totusi, dupa reuniunea de joi din capitala Belgiei este sigur ca in…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, duminica, la summitul liderilor tarilor din UE si din Liga Araba, ca este mai bine sa fie amanata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) daca parlamentarii britanici nu vor reusi sa sustina pana la inceputul lui martie acordul privind Brexit…