Purtatorul de cuvant al lui May le-a transmis reporterilor luni ca premierul nu ia in considerare organizarea unor alegeri anticipate pentru a incheia impasul Brexitului. Uniunea Europeana a aprobat amanarea Brexitului pana pe 31 octombrie saptamana trecuta.

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere, relateaza Reuters. ''Regatul Unit propune că această…

- Premierul britanic Theresa May este total concentrata asupra a ceea ce are de facut si va ramane astfel, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al sefei executivului, in contextul zvonurilor in sensul ca aceasta se pregateste sa le prezinte deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, un…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va propune din nou Acordul Brexit negociat cu Uniunea Europeana, respins de doua ori de catre parlamentari, daca Guvernul va considera ca exista circumstanțe potrivite, a transmis purtatorul de cuvant al premierului, citat de Reuters preluata de mediafax.„Daca…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a confirmat ca deputatii formatiunii sale vor vota marti impotriva acordului privind Brexitul negociat cu Uniunea Europeana de premierul conservator Theresa May, in timp ce aceasta din urma a avertizat ca un vot impotriva acordului ar putea insemna…

- Formațiunea britanica de opoziție, Partidul Laburist, ar trebui sa susțina ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, in cazul in care va fi organizat un al doilea referendum privind Brexit, a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca i-a invitat pe liderii partidelor parlamentare sa se intalneasca cu ea miercuri seara pentru a discuta despre Brexit, dupa ce guvernul ei conservator a obtinut votul de incredere in Parlament. "Avem responsabilitatea de a gasi calea de urmat ce poate asigura…