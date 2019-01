Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfasoara intre 21 si 25 februarie in Elvetia, pentru a se consacra Brexitului, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a guvernului de la Londra, relateaza AFP si dpa preluate de Agerpres. "Nu va…

- Premierul britanic Theresa May nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfasoara intre 21 si 25 februarie in Elvetia, pentru a se consacra Brexitului, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a guvernului de la Londra, relateaza AFP si dpa. "Nu va merge la Davos.…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara anularea participarii la Forumul economic mondial de la Davos (Elvetia), in contextul prelungirii crizei politice din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.Premierul britanic Theresa May a avut probleme la Berlin cand a vrut sa iasa din mașina de protocol. Ea a avut marți o intalnire cu Angela Merkel…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri seara cu presedintele Guvernului spaniol Pedro Sanchez si si-a subliniat angajamentul de a incheia cu Uniunea Europeana (UE) un acord cu privire la Brexit care sa tina cont de problema Gibraltarului, a anuntat joi Downing Street, relateaza Reuters,…

- Emoțiile pentru Theresa May continua și in aceasta saptamana, premierul britanic riscand un vot de blam pe fondul dezbaterilor din Camera Comunelor cu privire la acordul asupra ieșirii din UE.

- "Cred, cu toata fiinta mea, ca drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru tara mea", a declarat May, afirmand ca actioneaza in interesul national si va continua sa o faca, dupa ce s-a confruntat in cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului sau si cu o initiativa de organizare a…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…