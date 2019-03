Theresa May ar putea demisiona din fruntea Guvernului britanic

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar putea anunța miercuri data la care iși va da demisia din fruntea Guvernului britanic, potrivit jurnalistului Tom Newton Dunn de la cotidianul The Sun, citat de agenția de știri Reuters. Anunțul ar putea fi facut cu ocazia unei ședințe a parlamentarilor conservatori…

- Sefa guvernului de la Londra incearca sa obtina modificari la pachetul de masuri privind Brexit-ul inainte de un alt vot in parlament. In cazul in care nu va reusi, dna May va trebui sa decida daca va amana Brexit-ul sau risca sa puna in pericol cea de-a cincea mare economie a lumii prin iesirea…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Premierul britanic Theresa May intenționeaza sa demisioneze in aceasta vara, la scurt timp dupa Brexit, vrand sa influențeze procesul de alegere a persoanei care o va succeda la șefia Guvernului de la Londra, potrivit unor surse guvernamentale, citate de cotidianul The Sun, conform Mediafax.Potrivit…

- Premierul britanic Theresa May intenționeaza sa demisioneze în aceasta vara, la scurt timp dupa Brexit, vrând sa influențeze procesul de alegere a persoanei care o va succeda la șefia Guvernului de la Londra, potrivit unor surse guvernamentale, citate de cotidianul The Sun. Potrivit surselor…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri ca 'mai este inca timp pentru a negocia' un acord de Brexit, in functie de eventualele propuneri ale prim-ministrului britanic Theresa May, transmit dpa si AFP. 'Regret mult ca parlamentul britanic a respins ieri seara (marti…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…