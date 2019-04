Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de un vehicul, in orasul californian San Jose, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunta autoritatile americane, precizand ca soferul a fost retinut.Incidentul rutier a avut loc in zona Sunnyvale din San Jose. Potrivit postului…

- Un video postat, astazi, pe Facebook a produs o vie impresie. Clipul ar fi fost inregistrat la coada Lacului Bacau și arata cum o mașina urmarește un barbat pe camp și il lovește și, apoi, trece peste el, in țipetele de groaza ale celor care asista la aceasta scena. VIDEO PE: https://www.desteptarea.ro/video-un-sofer-urmareste-un-barbat-si-l-loveste-intentionat-cu-masina

- Incident socant, vineri dimineata, in China. Un sofer a intrat intentionat cu masina intr-un grup de oameni. In urma atacului sase persoane si-au pierdut viata, potrivit presei din strainatate.

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital.…