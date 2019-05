Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe va finanta in acest an cu 450.000 de lei circa o suta de proiecte culturale depuse de organizatiile nonguvernamentale din municipiu, cea mai mare suma fiind alocata programului Com’ON Sepsi, ce are ca scop implicarea activa a tinerilor in viata comunitatii. In urma apelului…

- In Ședința de Guvern din 14 mai 2019 s-a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spații protejate pana la data de 15 iunie 2019. Decizia a fost luata in contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in primavara acestui an, care au afectat creșterea și…

- Prelungirea termenului de valorificare a producției pentru beneficiarii Programului de tomate. In Ședința de Guvern din 14 mai 2019 s-a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spații protejate pana la data de 15 iunie 2019, prin completarea art. 5 din Hotararea Guvernului…

- 'In judetul Salaj au fost recoltate primele rosii din spatii protejate, de catre un producator inscris in 'Programul minimis la tomate' in ciclul I - 2019. La prima recoltare s-a obtinut cantitatea de 1.000 kg de tomate', a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul executiv al Directiei pentru Agricultura…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe. “Pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele…

- Conform Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) incepand din 8 aprilie 2019, centrele judetene APIA au inceput sa efectueze plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii decembrie si trimestrului IV 2018. „Suma totala autorizata la plata este de 7.154.315…

- In orașul Baraolt se va realiza o importanta investiție REGIO in domeniul urban, ce vizeaza reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate. Contractul de finanțare prin care se vor investi peste 8 milioane de lei , a fost semnat la sediul ADR Centru de catre domnul…

- Programul "Prima Casa" din 2019 beneficiaza de aceleasi conditii de acordare a garantiei statului roman pentru finantarile aprobate de catre bancile participante si va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank,…