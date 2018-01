Teoria-revoluționară a unui expert Facebook Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP.



"Masina nu are capacitatea de a învata noi comportamente fara a trece prin experienta lor, spre deosebire de oameni si animale care, datorita observatiei, sunt capabile sa prevada anumite lucruri înainte sa li se întâmple lor", a explicat el într-un briefing de presa înainte de anuntarea, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decat sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a invata noi comportamente fara…

- Sistemele de inteligenta artificiala, dezvoltate pentru a-i pregati pe astronauti pentru viitoarele misiuni spatiale, au acum alta utilitate, la fel de nobila- pot ajuta la rezolvarea crimelor, scrie Futurism.

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare. Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in…

- Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor…

- Astfel, in timp ce utilizatori ai retelei de socializare Twitter au creat hashtagul #InventYourFakeNews, parlamentari ai opozitiei franceze avertizeaza asupra riscurilor fata de libertatile cetatenesti, iar unii experti sunt de parere ca o astfel de lege nu este cel mai bun instrument pentru atingerea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Totul a pornit de la dorinta de razbunare a soferului din masina de teren pe un alt participant la trafic care nu l-a lasat sa-l depaseasca. Scena periculoasa in care masina sicanata era pe punctul de a intra pe contrasens a fost filmata de un alt sofer si postata pe Facebook. SE SCHIMBA…

- Criza sociala de proportii in Franta, dupa ce mai multi edili au trimis catre publicatia Le Monde o scrisoare prin care cer Guvernului de la Paris un plan national pentru a rezolva cererea imensa pentru azil. Mii de refugiati continua sa vina in marile orase.

- Incepand de saptamana aceasta, Facebook va incepe sa elimine postarile de tip spam și cele de tip "engagement bait”, care cer utilizatorilor sa faca acțiuni cum ar fi distribuirea, etichetarea de prieteni, aprecierea sau comentarea.

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Legendarul muzician Johnny Hallyday, care a murit pe 6 decembrie la varsta de 74 de ani, a fost cea mai cautata persoana pe Google in Franta anul acesta, a anuntat miercuri gigantul american, citat de AFP.Citeste si: Statistici ULUITOARE: Romanii ar accepta si joburi PROST PLATITE. Ce conditie…

- Gigantul american Google va deschide un nou centru de cercetare si dezvoltare a inteligentei artificiale (AI) in China, desi tara a inchis serviciile motorului de cautare. Noua facilitate...

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- In cadrul unei noi lucrari, cercetatorii din cadrul Google au detaliat modul in care a evoluat inteligenta artificiala AlphaZero. Specialistii sustin ca IA a dezvoltat ''performante supraomenesti'' in cadrul jocului de sah, in doar patru...

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franța, cu scorul de 26-17 (17-7), vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: Federația Româna de Handbal / Facebook AGERPRES (editor:…

- AlphaZero, o aplicatie derivata din Deep Mind, programul de inteligenta artificiala al celor de la Google, a avut nevoie doar de patru ore pentru a invata sah de la zero si a invinge cea mai puternica masinarie de sah din lume, conform chess.com.

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea cu masina din curtea Parlamentului.

- Angajatii inoata intr-o mare de date si instrumente digitale, folosind in medie 6,1 aplicatii mobile la lucru, potrivit unui sondaj realizat de CCS Insight, citat de blogul Google. Antreprenorii romani pot trage cel putin trei invataminte de la Google pentru a-si pregati afacerile pentru noul val al…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Facebook a anuntat ca foloseste inteligenta artificiala pentru a preveni sinuciderile. Algoritmii analizeaza continutul publicat de utilizatori pe reteaua de socializare pentru a gasi indicii, in clipuri video si mesaje. Astfel, in cazul in care depisteaza tendinte suicidale, programul raporteaza acest…

- Contul de Facebook al lui Mihai Șora a fost blocat. Mai mulți romani, care folosesc rețeaua de socializare Facebook, acuza ca le-au fost blocate conturile, dupa ce au postat mesaje și fotografii despre protestele din țara. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate duminica, 26 noiembrie, chiar in ziua…

- Filosoful Mihai Sora spune ca i-a fost "raportat" contul de Facebook si rememoreaza perioada comunismului, in care a fost urmarit si turnat la Securitate, i-a fost ascultat telefonul si citita corespondenta. "28 noiembrie 2017: Cer negru deasupra Romaniei", isi incheie Sora mesajul.…

- Tehnologia folosita de Facebook pentru a depista tendintele de suicid ale utilizatorilor retelei de socializare va fi extinsa la nivel global, dupa ce a fost testata mai multe luni. Facebook va folosi un sistem de inteligenta artificiala care va scana orice tip de continut postat in cadrul retelei sale…

- Mulți utilizatori Facebook s-au confruntat, zilele acestea, cu blocari abuzive ale conturilor, din cauza unor postari cu fotografii sau mesaje legate de protestele din țara, ori pentru ca au distribuit articole de ziare pe aceasta tema.Printre cei care au avut contrul raportat se numara…

- Filosoful Mihai Sora, care la cei 101 ani ai sai a protestat in strada impotriva modificarii legilor justitiei, a spus ca i-a fost “raportat” contul de pe reteaua de socializare Facebook. Intr-un mesaj postat marti dimineata, Sora si-a amintit de turnatoria care exista in alte vremuri. “Dragi prieteni,…

- Facebook a inceput testarea acestui software in Statele Unite in luna martie, cand compania a inceput sa scaneze continuturile si comentariile de pe retea care ar contine fraze ce ar putea semnala o iminenta tentativa de sinucidere. Facebook nu a dezvaluit prea multe detalii tehnice ale acestui program,…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Ministrii de Finante ai statelor UE ar urma sa incheie un acord preliminar referitor la impozitarea companiilor de tehnologie, la o intalnire programata pe 6 decembrie, la presiunea unor state mari. Companii mari precum Amazon, Google, Apple si Facebook sunt acuzate de reducerea impozitelor datorate…

- Politistul parizian si-a impuscat iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror in departamentul Pontoise. Ulterior, politistul a intrat in casa iubitei sale si l-a ucis mortal pe tatal acesteia si a ranit-o grav pe mama ei. …

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri in Franta si intalnirea cu seful statului, sambata, la Palatul Elysee",…

- Din ce în ce mai multi oameni de stiinta atrag atentia ca inteligenta artificiala ar putea fi periculoasa pentru omenire. Un recent experiment, efectuat de experti rusi, demonstreaza, o data în plus, ca viata alaturi de masini nu va fi una usoara. Cercetatorii de…

- In toata lumea, cercetatorii si studentii specializati in IT si inteligenta artificiala sunt ademeniti dinspre mediul academic spre sectorul privat, unde le sunt prezentate oferte de nerefuzat, ceea ce duce la o scadere a capabilitatii mediului academic. Potrivit unui sondaj realizat de…

- Un barbat a intrat 'in mod deliberat' vineri in trecatori la Blagnac, in apropierea orasului Toulouse (sud-vestul Frantei), ranind trei tineri, dintre care doi sunt in stare grava, a anuntat o sursa politieneasca, citata de AFP si EFE.Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului si…

- Dupa ce Sophia, primul robot inteligent care a primit cetatenia unei tari, ne-a dat emotii de curand, dupa ce a declarat ca semenii ei le sunt superiori oamenilor (si, de aceea, ar trebui sa aiba mai multe drepturi), un alt experiment arata ca viata alaturi de masini nu va fi usoara pentru oameni. Cercetatorii…

- O investigatie realizata de agentia Associated Press a examinat 36.210 de mesaje transmise prin Twitter in intervalul 31 august 2015 - 10 noiembrie 2016. Mesajele au fost postate prin 382 de conturi de Twitter inregistrate in Rusia.Conform analizei, presupusi agenti rusi au blocat anumite…

- Inteligența artificiala și roboții pot fi folosite in beneficiul societații, pentru a reduce saracia și a trata boli. Insa trebuie sa fim conștienți de pericole, atrage atenția fizicianul Stephen Hawking, in mesajul adresat luni in deschiderea Web Summit care se desfașoara la Lisabona. Omul de știința…

- Politistul Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere. Cel putin asa a anuntat acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Celebrul politist a subliniat printre altele ca la protestul pe Legile Justitiei au mers „oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”.

- Sony a relansat AIBO, un caine-robot dotat cu inteligența artificiala, la mai bine de zece ani de cand a oprit producția generației anterioare, scrie Reuters . Relansarea AIBO subliniaza intenția Sony de a se apleca spre robotica și inteligența artificiala, domenii de varf, dar in care gigantul japonez…

- ATENTIE mare atunci cand vreti sa va cumparati o masina! Se fac inselatorii care nici nu va trec prin minte daca sunteti oameni cinstiti. Pe un site de specialitate (VEDETI AICI), un autoturism Ford Fiesta ce era prezentat ca aproape nou era de fapt o masina reparata dupa ce fusese distrusa intr-un…

- Giganti precum IBM si Google au bugetele necesare pentru a investi in proiecte legate de inteligenta artificiala, dar pentru universitati lucrurile sunt mult mai complicate. IBM a oferit un supercomputer Univeristatii Politehnice din Timisoara la un pret mai mic decat cel standard pentru companii, dar…

- Oamenii de stiinta americani au reusit sa ne ghiceasca gandurile. Este pentru prima data cand au folosit o retea neuronala numita convolutionala ca sa inteleaga cum proceseaza creierul informatia.