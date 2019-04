Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Bistrita, ca incepand cu a doua parte a acestui an Romania va incepe sa se imprumute de pe piata externa "pentru anii care urmeaza", pentru ca acest lucru s-ar putea face in conditii mai avantajoase pentru tara, potrivit agerpres.ro.Citește…

- "Romania se imprumuta exact in conditii de piata cum se imprumuta alte state, costurile nu sunt mai mari in cazul Romaniei fata de alte state si, un lucru foarte important: Romania, in acest an, va schimba logica pe datoria guvernamentala. In ce sens? In urmatoarea emisiune pe care Romania o va face…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Fondurile aferente emisiunii de euroobligațiuni in valoare de 3 miliarde euro, lansata in data de 27 martie 2019 pe piețele financiare internaționale, au fost incasate cu succes, astazi, de catre Ministerul Finanțelor Publice. Suma atrasa prin aceasta emisiune va consolida rezerva in lei și in valuta…

- Imprumutul de 3 mld. de euro pe care Finanțele l-au luat, miercuri, de pe piețele internaționale – cea mai mare suma luata pana acum de Romania la o singura ieșire pe piețele externe, a fost o dovada a increderii investitorilor in aceasta tara, a declarat ministrul de resort, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni, potrivit Agerpres. Asta dupa ce nici luni nu a reușit sa se imprumute de pe piața…