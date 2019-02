Stiri pe aceeasi tema

- "Nu trebuie sa pornim de la ideea ca trebuie sa fie modificata. Daca va fi un motiv sa aduca un plus pentru romani cu siguranta suntem deschisi la orice fel de propunere, dar pana atunci cei care spera sa nu mai spere, pentru ca spera degeaba", a spus Teodorovici. In ceea ce priveste discutiile…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei a fost pregatita si se va da saptamana viitoare, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu.O delegatie a COTAR s-a intalnit, miercuri,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut vineri ca OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare ar putea fi modificata, daca exista "argumente rezonabile", insa nu a dorit sa anticipeze acum o astfel de modificare.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca prețurile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare ședința a Consiliului de Supraveghere Macroprudențiala, ...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la prezentarea bugetului pe 2019, adoptat in sedinta de Guvern, ca ANAF trebuie sa imbunatațeasca modul in care colecteaza, si sa majoreze cu 6 miliarde de lei suma colectata fața de anul trecut, pentru a ajunge la 28% din PIB. Ministrul…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a reconfirmat, marți, ca Romania intenționeaza sa propuna drept data de adoptare a monedei euro anul 2014, informeaza Mediafax.„Pentru Finanțe, este important ca regulile care duc la trecerea obligatorie la euro sa fie indeplinite de fiecare…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…