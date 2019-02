Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a mai spus ca modificarile la Prima Casa vor fi facute pana la finalul lunii februarie printr-o Hotarare de Guvern. The post Prima casa 2019, programul se schimba radical. Plafon de doua miliarde de lei appeared first on Renasterea banateana .

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat, duminica seara, ca programul „Prima Casa” va fi continuat in acest an, cu un plafon de 2 miliarde de lei. Programul urmeaza sa fie facut modificat, dandu-i-se o tenta mai sociala.

- "Ca plafon, am prins in buget doua miliarde de lei pentru acest program. El va continua, numai ca il vom face mai social, indreptat catre sfera sociala. Pana la final de februarie vom avea forma modificata, propusa. Nu se schimba aspecte esențiale. Finanțare exista, a fost bugetat. Pana la finalul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a facut o serie de precizari, intr-o interventie la Antena 3, in cadrul emisiunii "Income", referitoare la bugetul de stat pentru anul 2019. "Functionam, pana la aprobarea bugetului pe 2019 cu a 12-a parte din bugetul pe 2018, lunar. Nu e, insa, niciun…

- Fostul sef al ANAF, Ionut Misa, a declarat marti seara la Antena 3, ca Darius Valcov l-a chemat la Guvern, iar impreuna cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, l-au anuntat ca va fi revocat si ca sunt multumiti de rezultatele profesionale si nu au invocat un motiv pentru revocarea sa.

