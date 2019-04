Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA.



Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah Gulen - care traieste in exil in SUA - si miscarea sa, considerata organizatie terorista de guvernul turc. Gulen a respins constant ca ar fi avut vreun rol in evenimentele respective.

''Guvernul va munci cu staruinta pana cand ne vom elibera tara de acest flagel'', a declarat Erdogan la Ankara,…