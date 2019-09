Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiti sa intervina pentru a-i calma pe localnicii care au vrut sa se napusteasca asupra lui Gheorghe Dinca, scie stiripesurse.ro. Criminalul din Caracal participa la reconstituirea uciderii Alexandrei Macesanu, iar la vederea lui, vecinii Alexandrei…

- E scandal monstru la Dobrosloveni, localitatea in care s-a nascut Alexandra Maceșanu. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma pe localnicii care au vrut sa se napusteasca asupra lui Gheorghe Dinca. Criminalul din Caracal participa la reconstituirea…

- Gheorghe Dinca a fost adus din nou la Caracal unde va avea loc recostituirea crimelor marturisite de Dinca. Este vorba de Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Criminalisii vor reface pas cu pasul drumul lui Dinca de la momentul in care a luat fetele la ocazie si le-a adus in locuinta lui. Criminalul…

- Este oficial. Oasele descoperite in padurea de langa Caracal nu apartin Alexandrei Macesanu. Medicii legisti au finalizat si au facut publice rezultatele expertizelor efectuate asupra ramasitelor osoase gasite in padure. Acestea au fost transmise procurorilor DIICOT si vin sa confirme fara dubiu o a…

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- O saptamana de speranțe se termina cu o veste cumplita. Alexandra a fost ucisa cu bestialitate de monstrul din Caracal și incinerata, anunța Antena 3. Raportul IML a fost finalizat. ADN-ul ramașițelor din butoiul metalic se potrivește cu cel al Alexandrei. Cu puțin timp ca raportul sa fie finalizat,…

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca Gheorghe Dinca va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dandu-și consimțamantul in acest sens. „Avem și consimțamantul dat de inculpat in acest sens, urmeaza sa fie testat”, a spus Banila intr-o conferința de presa. Procurorul șef a adaugat ca suspectul…

- A inceput reconstituirea la casa groazei din Caracal. Dupa ce Duminica și-a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le arata azi anchetatorilor pas cu pas cum a procedat. Audierea lui Dinca a durat nu mai puțin de 60 de ore. Duminica seara au fost intrerupte timp de doua ore, timp in care Dinca a primit…