Tenis: Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul Citi Open de la Washington (ATP)

Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul Citi Open de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.895.290 dolari, invingandu-l in trei seturi, 6-1, 5-7, 6-3, pe danezul Mikael Torpegaard, venit din calificari, luni, intr-o partida din primul tur al competitiei.



Copil (28 ani), numarul 84 mondial, si-a asigurat un cec in valoare de 12.845 dolari si 20 de puncte ATP in urma acestei victorii, iar in turul secund il va infrunta pe croatul Marin Cilic, favoritul numarul 6.



Rezultate - turul 1:

Tommy Paul (SUA) - Denis Kudla (USA) 6-0, 6-4

…