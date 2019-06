Jucatorul belgian David Goffin, nr. 33 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 2.081.830 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, de italianul Matteo Berrettini.



Goffin (28 ani) va juca prima sa finala din circuitul ATP incepand din 2017 cu invingatorul din cealalta semifinala, dintre elvetianul Roger Federer, nr. 3 mondial si principalul favorit, si francezul Pierre-Hugues Herbert. AGERPRES (AS/editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)