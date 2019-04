Tenerife nu e Costa Rica! Un fugar s-a predat autorităților Un detinut care a reusit sa fuga dintr-o inchisoare austriaca in 2008 s-a predat politiei din Salzburg spunand ca a trait prea mult in Tenerife si ca ii era dor de tara sa, relateaza EFE. Intr-un comunicat difuzat luni, politia precizeaza ca barbatul in varsta de 64 de ani s-a prezentat in gara din Salzburg in noaptea de sambata si a spus ca este un fugar care a ajuns cu trenul din aeroportul din Munchen (Germania). Fugarul a asigurat ca a petrecut ultimii zece ani si jumatate in insulele Canare spaniole si ca vrea sa se intoarca acasa pentru ca in 'Tenerife nu mai este la fel de frumos… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

