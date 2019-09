Stiri pe aceeasi tema

- Actualul incident de acest fel intervine dupa acuzatiile formulate de Teheran pentru rolul ce l-ar fi avut in atacul asupra instalatiilor saudite. O inalta oficialitate americana a afirmat ca Republica Islamica s-ar fi aflat in spatele acestui atac, potrivit express.co.uk."Aceste acuzatii…

- Iranul a lasat sa se inteleaga, duminica seara, ca ar putea elibera “zilele urmatoare” petrolierul Stena Impero, retinut de iranieni in iulie in stramtoarea Ormuz, relateaza AFP potrivit news.ro“Demersurile necesare sunt in curs. Se desfasoara ultimele etape ale procesului judiciar si daca…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif s-a intalnit, in Suedia, cu proprietarul navei Stena Impero, un petrolier suedez care naviga sub pavilion britanic si omobilizat in iulie de Iran, relateaza AFP potrivit AgerpresErik Hanell, proprietarul petrolierului, ”s-a intalnit la Stockholm…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat marți, intr-un discurs televizat, ca un razboi cu Iranul ar reprezenta „mama tuturor razboaielor”, in contextul escaladarii tensiunilor din Stramtoarea Hormuz, relateaza Reuters.„Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama…

- „Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama tuturor razboaielor", a declarat Hassan Rouhani intr-un discurs tinut la Ministerul de Externe iranian. De asemenea, presedintele iranian a laudat activitatea ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, dupa ce Statele Unite au impus…

- Iranul a capturat un nou petrolier care aparține unei alte țari in regiunea Golfului Persic, a informat presa de stat iraniana, fara a oferi insa mai multe detalii, relateaza site-ul postului BBC.Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, saptamana trecuta, capturarea unui petrolier britanic…

- Iranul a eliberat noua dintre cei 12 cetateni indieni membri ai echipajului petrolierului arestat la 14 iulie, ce naviga sub pavilion panamez, a anuntat vineri Ministerul de Externe indian, citat de AFP. Teheranul a acuzat ca nava respectiva, MT Riah, transporta petrol de contrabanda, in contextul tensiunilor…