Te iubeşte sau nu? Urmareste aceste SEMNE şi vei afla răspunsul! Daca nu dorim sa ne trezim cu inimile frante trebuie sa stim la ce ne uitam pentru a descoperi daca suntem iubiti cu adevarat. Iata urmatoarele semne care vor dezvalui adevaratele sentimente ale jumatatii tale pentru tine. Daca te iubeste atunci: 1. Nu este deranjat sa vorbiti despre problemele aparute intre voi Daca teatunci: 1. Nu este deranjat sa vorbiti despre problemele aparute intre voi Daca te iubesti atunci va fi dispus sa stati jos si sa discutati pentru a gasi solutii impreuna. Cand apare o probleme nu te ignora si nici nu va refuza sa vorbeasca. Dimpotriva. Isi va face timp sa re relaxeze si apoi sa incerce sa priveasca lucrurile si din perspectiva ta (reciproca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea alimentației are diverse motive, unele fiind de-a dreptul necesare și altele bazate pe principii. Poate parea surprinzator, insa exista persoane a caror corp efectiv refuza consumul de carne. Cealalta categorie se bazeaza pe iubirea pentru animale și pe considerentul ca…

- Horoscop. BERBEC - Amintește-ți cine ești cu adevarat. Aprinde-ți pasiunile și urmeaza-ți dorințele. Este luna renașterii tale.Horoscop. TAUR - Asculta-ți trupul. Eșți o luptatoare. Nu te lasa distrasa de cei din jur și concentreaza-te pe pasiunile tale.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a raspuns, luni, dupa protestele actorilor, care au ieșit in strada ca sa-i sprijine pe magistrați. "Si eu ii sprijin pe magistrati si ii sprijin cu toate puterile mele. Pe magistratii din Romania. Nu vad de ce nu i-as sprijini. Nu am facut absolut nimic, nici eu, nici PSD,…

- Invatatorul iesean care a corectat gresit lucrarea unui elev de clasa a II-a este coautorul volumului „Limba si literatura romana: exercitii formative si probe de evaluare, curriculum extins, clasa a III-a”, publicat in 2007 la Editura Optima Iasi.

- Klaus Iohannis a participat la cea de-a 55-a Conferința pentru Securitate de la Munchen, in cadrul careia a susținut o alocuțiune: „Imi face o deosebita placere sa ma adresez unui auditoriu atat de distins, sub prestigioasele auspicii ale Conferinței de Securitate de la Munchen, intr-un moment in care…

- Mirela Vaida s-a confesat. Vedeta a explicat in detaliu cu ce iși ocupa timpul de cand nu mai apare la televizor in calitate de prezentatoare. Deși a renunțat sa modereze emisiuni de televiziune, Mirela Vaida are un program extrem de incarcat. Vedeta a povestit, pe blogul sau, cu ce anume iși umple…