- Tatal premierului Viorica Dancila s-a numarat printre infractorii de drept comun, condamnați și amnistiați prin decret, in epoca tarzie a lui Nicolae Ceaușescu, scriu jurnaliștii de la Recorder.ro, care spun ca au confirmat informațiile prin intermediul unor surse independente. Filimon Nica (78 de…

- In momentul in care a fost arestat, Filimon Nica avea 45 de ani si era cadru activ in Armata Romana. Lucra la intendenta, la o unitate de radiolocatie din comuna Berceni, de langa Ploiesti. Avea gradul de plutonier major si figura ca „responsabil" la un serviciu care se numea „gospodarie agrozootehnica".…

- Doua noi penitenciare, cu o capacitate totala de 1.900 de locuri, vor fi construite in Romania in baza unui imprumut de 177 de milioane de euro ce a fost aprobat luni Executivului de la Bucuresti de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) cu scopul de a consolida sistemul penitenciar…

- Un numar de 28 de persoane au fost conduse la audieri in urma perchezitiilor desfasurate joi de politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova si cei ai Directiei de Operatiuni Speciale a Politiei Romane, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari…

- Scene de coșmar pe autostrada A3, intre Ploiești și București, in urma unui accident in care au fost implicați doi motocicliști. Un tanar de 30 de ani a murit, duminica, iar un altul a fost grav ranit. Traficul rutier, pe sensul spre București, este blocat. Accidentul a avut loc pe A3, la intrare pe…

